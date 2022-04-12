Area di accumulazione e tendenza - pagina 9
Oggetto: qualcosa sulle tendenze. Bene, la tendenza sulla sterlina è solo di acquisto. Chi vende è a proprio rischio e chi guadagna compra.
È per questo che fai trading sul centesimo?
Forse. Gli inglesi hanno alzato un po' la posta.
Per come la vedo io, il prezzo si muove sempre allo stesso modo. Per esempio.
Ecco il grafico orario. C'è un piccolo consolidamento e un'uscita da esso. Dopo il retest ho fatto un trade di acquisto.
La stessa coppia ma dal grafico a 5M. C'è un piccolo consolidamento e il retest di questa zona. Non è un movimento di prezzo perfetto?)))
Non è esattamente lo stesso, sul lato sinistro del grafico lo spread delle candele è "basso" Ma più tardi abbiamo ottenuto ampie mosse, cioè possiamo fare una supposizione - il mercato ha raggiunto il livello target e c'è un'accumulazione (come una delle varianti), secondo i rapporti SOT possiamo osservare che i grandi giocatori hanno posizioni one-side e la "fase di riposizionamento" (cambiamento di tendenza) si sta strutturalmente formando sotto forma di un piatto.
Forse. Gli inglesi hanno alzato un po' la posta.
Possiamo anche guardare la coppia EUR-GBP e l'euro nella zona dei livelli di correzione dopo l'aumento della Brexit.
Buon Natale. Capisco il tuo punto di vista sull'uguaglianza o meno. Posso vedere,
che il mio TS funziona e cerco di rispettarlo. Ma non ho tutto
testato e lavorato. Ci sono rumori commerciali e interferiscono.
Non c'è modo di sfuggire a loro. Ecco perché sto ancora testando e lavorando.
I miei studi non finiranno mai nel mercato.
Cosa puoi condividere? O di cui puoi vantarti?
Ciao bella compagnia... ha tolto la banana, si può andare avanti....fot l'inflazione è in aumento, la banca centrale sta aumentando il tasso - quindi la moneta dovrebbe diventare più economica, perché allora la sterlina sta salendo...)) era anche in piedi... Oh e quasi dimenticavo Felice Nuovo Insidioso 22 e questo Natale....oh cosa succederà, cosa succederà - un completo sconvolgimento dell'ordine mondiale, forse ci metteranno fuori legge come speculatori malevoli...)))
Quali sono stati i presupposti per la caduta?
Te l'ho detto: l'inflazione dovrebbe ridurre la moneta dello stato emittente...
ma questo capovolge l'intero macchinario...)))
Non proprio.
Prima di tutto, viene elaborata la componente di prezzo sull'AT. E con l'accumulo di liquidità il resto.
È una tecnica standard per ottenere un profitto).