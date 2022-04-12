Area di accumulazione e tendenza - pagina 9

Sergey Pavlov #:
Oggetto: qualcosa sulle tendenze. Bene, la tendenza sulla sterlina è solo di acquisto. Chi vende è a proprio rischio e chi guadagna compra.
È per questo che fai trading su un centesimo?
 
Sergey Pavlov #:
Aleksandr Yakovlev #:

Per come la vedo io, il prezzo si muove sempre allo stesso modo. Per esempio.

Ecco il grafico orario. C'è un piccolo consolidamento e un'uscita da esso. Dopo il retest ho fatto un trade di acquisto.

La stessa coppia ma dal grafico a 5M. C'è un piccolo consolidamento e il retest di questa zona. Non è un movimento di prezzo perfetto?)))

Non è esattamente lo stesso, sul lato sinistro del grafico lo spread delle candele è "basso" Ma più tardi abbiamo ottenuto ampie mosse, cioè possiamo fare una supposizione - il mercato ha raggiunto il livello target e c'è un'accumulazione (come una delle varianti), secondo i rapporti SOT possiamo osservare che i grandi giocatori hanno posizioni one-side e la "fase di riposizionamento" (cambiamento di tendenza) si sta strutturalmente formando sotto forma di un piatto.

 
Veniamin Skrepkov #:

Non è esattamente lo stesso, sul lato sinistro del grafico lo spread delle candele è "basso". Cioè possiamo fare una supposizione che il mercato ha raggiunto il livello target e sta accumulando (come una delle varianti), secondo i rapporti SOT possiamo vedere che i grandi giocatori hanno una volta grandi posizioni in entrambi i modi e la "fase di riposizionamento" (cambiamento di tendenza) è strutturalmente formando come un piatto.

Buon Natale. Capisco il tuo punto di vista sull'uguaglianza o meno. Posso vedere,

che il mio TS funziona e cerco di rispettarlo. Ma non ho tutto

testato e lavorato. Ci sono rumori commerciali e interferiscono.

Non c'è modo di sfuggire a loro. Ecco perché sto ancora testando e lavorando.

I miei studi non finiranno mai nel mercato.

Cosa puoi condividere? O di cui puoi vantarti?

 
Ciao bella compagnia... ha tolto la banana, si può andare avanti....fot l'inflazione è in aumento, la banca centrale sta aumentando il tasso - quindi la moneta dovrebbe diventare più economica, perché allora la sterlina sta salendo...)) era anche in piedi... Oh e quasi dimenticavo Felice Nuovo Insidioso 22 e questo Natale....oh cosa succederà, cosa succederà - un completo sconvolgimento dell'ordine mondiale, forse ci metteranno fuori legge come speculatori malevoli...)))

immagine della sterlina

E quali erano i presupposti per scendere?
 
Te l'ho detto: l'inflazione dovrebbe ridurre la moneta dello stato emittente...

ma questo capovolge l'intero macchinario...)))

 
Non proprio.

Prima di tutto, viene elaborata la componente di prezzo sull'AT. E con l'accumulo di liquidità il resto.

È una tecnica standard per ottenere un profitto).

