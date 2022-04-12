Area di accumulazione e tendenza - pagina 6

Nuovo commento
 
Aleksandr Yakovlev #:

Sì, non si può scrivere un robot su questo.

e cos'è l'Accumulazione - qual è la definizione?

Secondo, cos'è la Tendenza, la definizione...

 
Sergey Lazarenko #:

e cos'è l'Accumulazione - qual è la definizione?

In secondo luogo, cos'è il Trending, la definizione.

Wikipedia in soccorso)))

Sono un po' occupato con altre cose qui - il commercio, non la spiegazione delle parole.
 
Aleksandr Yakovlev #:

Wikipedia in soccorso)))

Sono un po' occupato con altre cose qui - il commercio, non la spiegazione delle parole.

quindi wikipedia ha una formulazione diversa. Se non riesci a definire l'accumulazione e la tendenza, cosa fai dopo?

 
Sergey Lazarenko #:

quindi wikipedia ha una formulazione diversa. Se non riesci a definire l'accumulazione e la tendenza, cosa fai dopo?

Ehi ehi, attento, fratello. Non è questo il punto di questa conversazione. Può o non può.

Sono un po' nel mezzo di un'altra cosa qui. Se non conosci le semplici parole

questo è il tuo problema. Non risponderò più a domande e invettive del genere.

Se avete qualcosa da dire sull'argomento, ditelo.

 

Un po' sulla ripartizione. Ma vorrei vedere un retest corretto.


 

C'è un piccolo retest. L'ultimo scambio è stato eliminato.

Ma come previsto, ha fatto un trade dal retest.

Il tempo ci dirà cosa succederà dopo.


 

Beh, in linea di principio il prezzo ha funzionato bene.

Il prezzo ha superato i 20 pip e ho chiuso metà del trade e l'ho messo in un Buy.

Aspettando di più)))


 

C'è uno sviluppo 50/50 in ogni situazione.

Tutto ciò che rimane è trovare posti dove puoi piazzare un trade con un takeoff almeno due volte più grande dello stop.

Si tratta di calcolare l'ATR in modo che lo stop sia entro limiti ragionevoli e il take sia effettivamente a portata di mano.

Lavorare con accumuli e scatole è uno dei metodi migliori. Dopo che il prezzo si è spostato fuori dall'accumulazione, ha un margine di APR. Ma la prevedibilità è ancora 50/50. Si tratta di RR.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

C'è uno sviluppo 50/50 in ogni situazione.

Tutto ciò che rimane è trovare posti dove puoi piazzare un trade con un takeoff almeno due volte più grande dello stop.

Qui è dove l'ATR dovrebbe essere calcolato in modo che lo stop sia all'interno di un range ragionevole e il take sia raggiungibile.

Lavorare con accumuli e scatole è uno dei metodi migliori. Dopo che il prezzo si è spostato fuori dall'accumulazione, ha un margine di APR. Ma la prevedibilità è ancora 50/50. Si tratta di RR.

La tua opinione è ascoltata)))

[Eliminato]  
Aleksandr Yakovlev #:

La tua opinione è ascoltata)))

Non cercherei una zona di accumulazione ma una zona di contrazione. Molto meglio. Frattali, due superiori e due inferiori sono convenienti da trovare.
Disegna due linee di tendenza e ottieni un triangolo affusolato con un punto di entrata
12345678910111213...17
Nuovo commento