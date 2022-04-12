Area di accumulazione e tendenza - pagina 6
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sì, non si può scrivere un robot su questo.
e cos'è l'Accumulazione - qual è la definizione?
Secondo, cos'è la Tendenza, la definizione...
e cos'è l'Accumulazione - qual è la definizione?
In secondo luogo, cos'è il Trending, la definizione.
Wikipedia in soccorso)))Sono un po' occupato con altre cose qui - il commercio, non la spiegazione delle parole.
Wikipedia in soccorso)))Sono un po' occupato con altre cose qui - il commercio, non la spiegazione delle parole.
quindi wikipedia ha una formulazione diversa. Se non riesci a definire l'accumulazione e la tendenza, cosa fai dopo?
quindi wikipedia ha una formulazione diversa. Se non riesci a definire l'accumulazione e la tendenza, cosa fai dopo?
Ehi ehi, attento, fratello. Non è questo il punto di questa conversazione. Può o non può.
Sono un po' nel mezzo di un'altra cosa qui. Se non conosci le semplici parole
questo è il tuo problema. Non risponderò più a domande e invettive del genere.
Se avete qualcosa da dire sull'argomento, ditelo.
Un po' sulla ripartizione. Ma vorrei vedere un retest corretto.
C'è un piccolo retest. L'ultimo scambio è stato eliminato.
Ma come previsto, ha fatto un trade dal retest.
Il tempo ci dirà cosa succederà dopo.
Beh, in linea di principio il prezzo ha funzionato bene.
Il prezzo ha superato i 20 pip e ho chiuso metà del trade e l'ho messo in un Buy.
Aspettando di più)))
C'è uno sviluppo 50/50 in ogni situazione.
Tutto ciò che rimane è trovare posti dove puoi piazzare un trade con un takeoff almeno due volte più grande dello stop.
Si tratta di calcolare l'ATR in modo che lo stop sia entro limiti ragionevoli e il take sia effettivamente a portata di mano.
Lavorare con accumuli e scatole è uno dei metodi migliori. Dopo che il prezzo si è spostato fuori dall'accumulazione, ha un margine di APR. Ma la prevedibilità è ancora 50/50. Si tratta di RR.
C'è uno sviluppo 50/50 in ogni situazione.
Tutto ciò che rimane è trovare posti dove puoi piazzare un trade con un takeoff almeno due volte più grande dello stop.
Qui è dove l'ATR dovrebbe essere calcolato in modo che lo stop sia all'interno di un range ragionevole e il take sia raggiungibile.
Lavorare con accumuli e scatole è uno dei metodi migliori. Dopo che il prezzo si è spostato fuori dall'accumulazione, ha un margine di APR. Ma la prevedibilità è ancora 50/50. Si tratta di RR.
La tua opinione è ascoltata)))
La tua opinione è ascoltata)))