No, senza offesa.
E per quanto riguarda il "metterlo in giro", ho detto il mio punto di vista.
E potrebbe non essere lo stesso del tuo.
Ma non vi racconterò i pro e i contro del mio TS.
eccone altri!!! è una forma rettangolare! continuazione della tendenza
Non ho bisogno di questi regali!!!Avete già preso i primi trade sullo stop!!!! e i movimenti fugaci nell'arco della giornata, è una sciocchezza!!!La figura finirà!!!L'importante è avere pazienza!!!E quelli che comprano su questa coppia, perderanno!!!
Detti oziosi.
E le mie parole preferite sono "te l'avevo detto".
COOL!
Ciao a tutti e felice anno nuovo a voi amici.
Vorrei sollevare l'argomento della zona di accumulazione o zona di consolidamento (comunque la si voglia chiamare).
In generale, se c'è regolarità, se dopo aver lasciato questa zona di accumulazione, il prezzo continua il suo movimento.
In generale, questo è uno dei tanti sistemi di trading che volevo discutere. Vorrei mostrarvi una schermata che ho usato nei miei scambi.
La presunta discussione sulle coppie di euro dollaro, sterlina dollaro, dollaro canadese. Potete presentare le vostre varianti.
Come potete vedere, ci sono alcune zone (piccole) e c'è una reazione su di esse.
Vorrei raccogliere statistiche con il vostro aiuto. Spero che tu possa aiutarmi)))
AUD_USD, M-15 ha segnato le aree dove la coppia ha scambiato nel range (la scorsa settimana), possiamo supporre che questi sono comodi volumi di chiusura (buy-sell, a certi livelli), ma poiché non conosciamo i volumi, possiamo solo speculare, cioè Inoltre non conosciamo la natura delle applicazioni - transazioni commerciali, scambio, la Banca Centrale che forma riserve, ecc.
AUD_USD M-15 , assegnato 4 aree, il canale è costruito su 3 punti cioè c'è già una possibilità di Tech.Anal. ( sugli estremi delle zone piatte ), se consideriamo la settimana nel suo complesso è visibile che la chiusura non è fortemente "andata" dall'apertura cioèCioè l'intera settimana principalmente piatta, ma c'è stata attività di acquisto (7274), anche come elemento di livelli pivot TA, deviazioni standard e oltre a quelli. è importante cercare di analizzare gli eventi, cosa sta succedendo: acquisto - acquisto - vendita - vendita, corrente (volumi giornalieri) o qualcosa di grande, perché l'azione di vendita può essere una realizzazione di un ordine di una "scatola" (al momento) per spostare il prezzo a livelli favorevoli per futuri ordini di acquisto.
AUD_USD M-15 , assegnato 4 aree, il canale è costruito su 3 punti cioè c'è già una possibilità di Tech.Anal. ( sugli estremi delle zone piatte ), se consideriamo la settimana nel suo complesso è visibile che la chiusura non è fortemente "andata" dall'apertura cioèCioè l'intera settimana principalmente piatta, ma c'è stata attività di acquisto (7274), anche come elemento di livelli pivot TA, deviazioni standard e oltre a quelli. Oltre a quei momenti dobbiamo cercare di interpretare ciò che sta accadendo - cosa sta comprando - comprando - vendendo - vendendo, volumi giornalieri o qualcosa di grande, perché la mossa di vendita può essere una realizzazione di ordine "scatola" (nel momento) per spostare le quotazioni a livelli favorevoli per futuri ordini di acquisto.
Qual è la sua opinione sul canadese?
Sulle tendenze al ribasso, hanno rimbalzato dal bordo del canale e dal livello 2700, 2800 ha ripetutamente testato, e, la domanda sul livello 27, H-3, nella zona 15 - ora considero il 2605 e livelli S / R , e in previsione di notizie dalla Fed , oggi, possiamo aspettarci una maggiore volatilità , ma in generale, le quotazioni sono "schiacciate" tra il livello 27 e il canale , D - 1 - 1.5 Guarderò la reazione ai livelli vicini, c'è il potenziale per la "caduta" della figura tre e se questo scenario sarà realizzato, forse in correlazione con l'euro o in alternativa giù attraverso il top.
Qual è la tua opinione sul canadese?