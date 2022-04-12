Area di accumulazione e tendenza - pagina 8

Aleksandr Yakovlev #:

Grazie.

Non c'è di che.

Fate anche attenzione ai livelli circolari. Vedo che con la tua tecnica è importante tenerne conto.

 
Uladzimir Izerski #:

Fate anche attenzione ai livelli circolari. Capisco che con la tua tecnica è importante tenerne traccia.

Faccio attenzione a tutte le cose.

 
Vladimir Baskakov #:
Io cercherei la compressione piuttosto che le zone di accumulo. Molto meglio. I frattali, due superiori e due inferiori, sono utili per trovare.

Sono d'accordo, dopo la compressione, di solito c'è un movimento impulsivo.


 
Uladzimir Izerski #:

Tutto questo è programmato e testato.


Se il Commerciante potesse valutare i test sul "quadro" proposto, ci sarebbe una conversazione sostanziale... Nel frattempo, è solo un sacco di fluff..., e un sacco di parole superflue...

 
Serqey Nikitin #:

Se il commerciante potesse valutare i test sul "quadro" proposto, allora ci sarebbe una conversazione sostanziale... Ma per ora - uno schizzo..., e molte, molte parole superflue...

E cosa producono le belle prove? Nella vita reale, non sono niente). Anche i principianti capiscono.

Non tutto viene testato. Ci deve essere un sistema di trading, non un test su una foto.

Maè più difficile trattare conun sistema commerciale. Molte circostanze devono essere prese in considerazione. Hai bisogno di una certa mentalità e abilità.

 
Uladzimir Izerski #:

E cosa forniscono i bei test? Nella vita reale, sono un blip.


Sì, beh, la colpa è dei test, non del cretino che ha costruito una strategia disonesta...

 
Aleksandr Yakovlev #:

Un po' sulla ripartizione. Ma vorrei vedere un retest corretto.

Congratulazioni per un'altra perdita. Il movimento salirà. No, grazie.
Sergey Pavlov #:
Congratulazioni per un altro alce. Il movimento salirà. Non ringraziatemi.
Ha ragione, il chilo vende
 
Vladimir Baskakov #:
Ha ragione, il chilo vende
Il tempo dirà chi ha ragione...
 
Oggetto: qualcosa sulle tendenze. Bene, la tendenza sulla sterlina è solo di acquisto. Chi vende è a proprio rischio e chi guadagna compra.
