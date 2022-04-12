Area di accumulazione e tendenza - pagina 15

Akula7777 #:
Non darò altri consigli, non mi interessa qui.

Ti sei registrato sul sito 15 minuti fa solo per scrivere che non sei interessato?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Ti sei registrato sul sito 15 minuti fa solo per scrivere che non sei interessato?

Che strano)))

 
Oh, ho capito. E' Drunk o Drun, è lui. È stato cancellato. Probabilmente ha un nuovo account.
 

La sterlina si sta muovendo verso 1,33700. Dovremmo cercare dei punti di inversione lì.


 

Per il canadese, ho già fatto uno screenshot per questa settimana. Tutto è successo come nello screenshot.


 

Un piccolo segnale di vendita si è appena formato sullo yen. Dovremo lasciare i mestieri per la notte.


 

Si è formato un segnale di vendita sul canadese. Ci sarà un leggero calo di prezzo.


 

C'è un punto di entrata sullo yen da una piccola zona di accumulazione.

Questa piccola zona è all'interno di una zona più grande.

Dopo l'uscita, farò il pieno.


 

Si è formato 1 altro segnale


 

C'è un segnale a nord della vigilia.


