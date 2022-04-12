Area di accumulazione e tendenza - pagina 11
Ditemi, come si fa a spiegare a un codice di comprare (comprare commercio)
dopo aver lasciato la zona (accumulazione, consolidamento, ecc.) sul retest.
Ma non immediatamente, ma dopo un piccolo "arrotondamento" come nella foto.
E non al primo tocco dopo l'"arrotondamento" ?)))
Se non puoi spiegare il codice, allora l'idea è spazzatura, rozza ma vera. Cioè le vostre fantasie.
E questo è solo 1 punto. Allo stesso modo, applico anche canali inclinati e uscite da essi.
+ movimenti d'impulso sui piccoli TF (tranne 1m) e la loro interruzione con impulsi più forti sui volumi. (Volume standard)
E molto di più..... Non credo che sia possibile prescrivere questo.
Quindi è casuale.
No, tutto è in un fascio.
Il modo più semplice è probabilmente attraverso uno zigzag.
È un argomento che Gerchik usa in modo molto dettagliato
È un argomento che Gerchik usa in modo molto dettagliato
Buon Natale a voi. Capisco il tuo punto di vista sulla somiglianza o meno. Posso vedere
che il mio TS sta funzionando e sto cercando di rispettarlo. Ma non ho tutto
testato e lavorato. Ci sono rumori commerciali e interferiscono.
Non c'è modo di sfuggire a loro. Ecco perché sto ancora testando e lavorando.
I miei studi non finiranno mai nel mercato.
Cosa puoi condividere? Sai, vantarti?
Dopo le vacanze, sto lavorando sul mio lavoro di TS e di ottimizzazione con il focus sull'analisi tecnica e sul background informativo (a volte non guardo cosa succede nel calendario economico per settimane), cioè stime esperto Warren Buffett, Ray Dalio sono persone con capitale e può permettersi più di una calcolatrice, in particolare Buffett un paio di anni fa ha suggerito che secondo la loro metodologia (indicatori contabili) la selezione di stock non ha alcun potenziale nel mercato e basta sedersi con quello che hanno, e nel denaro, tuttavia il S/P cresce. Ray Dalio sta usando la diversificazione. Interessante sentire la loro valutazione della situazione, dato che probabilmente hanno esperti (dipartimenti) che valutano i settori dell'economia. E questo è solo un frammento (puzzle), e poiché i mercati sono tutti interconnessi, per il quadro generale, sono d'accordo che "l'apprendimento non finirà mai".
Per ascoltare la loro valutazione della situazione devi avere milioni di dollari sul tuo conto, non un centinaio
Gli analisti finanziari non sempre si prendono la briga di calcolare, raccolgono informazioni a vari livelli e formano una valutazione di mercato. Ed è facile separarsi con decine di migliaia, semplificando la situazione.