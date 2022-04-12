Area di accumulazione e tendenza - pagina 16
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Se il forum e questo thread sono vivi, postate qui.
E qualcuno è interessato a guardare le mie previsioni?
In caso contrario, può essere archiviata su ............
Qualsiasi strategia può essere interessante per i pari se è basata sulla TEORIA o su un modello forte.
DISEGNARE linee orizzontali o rettangoli non è né una teoria né un modello - è un'opinione SOGGETTIVA di un trader individuale, interessante solo per lui personalmente...
Qualsiasi strategia può essere interessante per i pari se è basata sulla TEORIA o su un modello forte.
DISEGNARE linee orizzontali o rettangoli non è né una teoria né un modello - è un'opinione SOGGETTIVA di un trader individuale, interessante solo per lui personalmente...
Il mercato finanziario è stato creato dalle persone. E tutto, ripeto TUTTO quello che si fa nel mercato,
tutto ciò che il prezzo disegna è analizzabile, un modello.
E come si calcola questo modello e dove lo si vede dipende da ogni trader.
E dire che non si riferisce alla teoria o alla regolarità è quantomeno sciocco.
Se la mia visione del mercato o meglio il disegno del prezzo dà almeno l'80% di accordi positivi,
dovrebbe dare almeno un interesse da parte dei commercianti.
Se no, non insisterò..........
Salve,
C'è un indicatore di lavoro sul tuo argomento.
https://www.mql5.com/ru/market/product/63855
Anchelì ci sono delle barriere limite che limitano l'uscita dall'accumulo.
Guarda un po' in altri terminali per mettere un profilo volumetrico / profilo di mercato ...
Le gamme sembrano belle solo nella nostra immaginazione ...
Non ci sono quasi accumuli perfetti sui mercati!!!
Andrete al bagno per la pubblicità.
Se il forum e questo thread sono vivi, postate qui.
E qualcuno è interessato a guardare le mie previsioni?
In caso contrario, può essere archiviata su ............
Non voglio vedere le mie previsioni senza una spiegazione del modello sulla base del quale sono fatte. Bene, perché in questo caso non c'è nulla da discutere se non il fatto che "non si è avverato".
Previsioni nude senza una spiegazione del modello su cui si basano non sono interessanti. Bene, perché in questo caso non c'è nulla da discutere se non il fatto che "si è avverato o no".
I modelli vi saranno spiegati in altri thread.
Aleksandr Yakovlev #:
ciò che il prezzo disegna è analizzabile, un modello.
E come si calcola questo modello e dove lo si vede dipende da ogni trader.
Questa è l'illusione! Ecco perché il 95% dei trader perde i suoi depositi...
Tutti coloro che pensano che "dipende da ogni trader", cercano di crearsi un modello SOGGETTIVO di strategia - COSA VEDIAMO, COSA CANTIAMO!
Il risultato è logico - PERDITA DEL DEPOSITO!
Ma tu continua la tua sofferenza - certamente non ti farà male ... Altri, molto probabilmente, faranno male inequivocabilmente ...
Vedo che nessuno è interessato. Arrivederci, allora.
Moderatori, cancellate il thread.
L'accumulo è semplicemente un pullback in una tendenza. Qui è dove ho notato, seguito da Impulso... uscita dalla zona di Accumulazione, il valore dell'Impulso è sconosciuto, ma spesso c'è uno stop al prossimo livello chiave
Qui succede l'accumulo sotto il livello... Ciò che rimane da tracciare è il momento in cui c'è un'uscita da questa zona di accumulazione