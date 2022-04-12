Area di accumulazione e tendenza - pagina 3
Cosa posso dire? Se rispondo di sì, mi chiederete dov'è il segnale che conferma quello che sto dicendo. Posso rispondere che questo sito è uno spazio pubblico e non pubblicherò più informazioni in uno spazio pubblico di quanto sia necessario. Proprio come qualsiasi altro sito web, non è necessario pubblicare informazioni su se stessi.
Ne ha tratto un BUON guadagno?E la sua risposta sarà sufficiente.
Ci hai guadagnato bene?
È una dimensione relativa, e dipende da ciò a cui viene paragonata.
discussione off-topic
discussione off-topic
Un confronto a partire dai propri bisogni.
Lo cancellerò presto.
Accogliente.
Per esempio, ecco la situazione della vigilia.
Una piccola zona di accumulo. In attesa di un'uscita da esso
e al punto di acquisto.
Vediamo come si svilupperanno gli eventi.
Ciao a tutti e felice anno nuovo a voi amici.
Vorrei sollevare l'argomento della zona di accumulazione o zona di consolidamento (comunque la si voglia chiamare).
In generale, se c'è regolarità, se dopo aver lasciato questa zona di accumulazione, il prezzo continua il suo movimento.
In generale, questo è uno dei tanti sistemi di trading che volevo discutere. Vorrei mostrarvi una schermata che ho usato nei miei scambi.
La presunta discussione sulle coppie di euro dollaro, sterlina dollaro, dollaro canadese. Potete presentare le vostre varianti.
Come potete vedere, ci sono alcune zone (piccole) e c'è una reazione su di esse.
Vorrei raccogliere statistiche con il vostro aiuto. Spero che tu possa aiutarmi)))
Il modello è lì. Ma in che modo funzionerà, non c'è uno schema. La media è 50/50. State scavando nel posto sbagliato.
C'è uno schema. Ma in che modo si risolverà, non c'è uno schema. La media è 50/50. Stai scavando nel posto sbagliato.
Questo è quello che voglio scoprire.
Ecco una situazione quasi simile nella sterlina.
C'è una certa zona e un'uscita con un retest.
C'è una certa zona e la sua uscita con un retest.
Torna in te, che zona, che retest... c'è un overnight (che dire dell'overnight - sullo screenshot c'è un interannuale) flat e un'apertura di mercato. QUESTO È QUANTO. Non c'è quasi nessuna attività di notte, durante il giorno cresce bruscamente di ordini di grandezza. Con la crescita esplosiva delle ampiezze c'è una comparsa di "test/retest".
Con il vostro aiuto, quasi tutti i giorni sono segnati con zone/retest/interruzioni in questo modo :-)
Con il tuo aiuto, quasi tutti i giorni sono segnati con zone/retest/interruzioni in questo modo :-)
Questa è la sua opinione. Io rimango fedele al mio.
Vedremo in generale.