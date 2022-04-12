Area di accumulazione e tendenza
Ciao a tutti e felice anno nuovo a voi amici.
Vorrei sollevare l'argomento della zona di accumulazione o zona di consolidamento (comunque la si voglia chiamare).
In generale, se c'è regolarità, se dopo aver lasciato questa zona di accumulazione, il prezzo continua il suo movimento.
In generale, questo è uno dei tanti sistemi di trading che volevo discutere. Vorrei mostrarvi una schermata che ho usato nei miei scambi.
La presunta discussione sulle coppie di euro dollaro, sterlina dollaro, dollaro canadese. Potete presentare le vostre varianti.
Come potete vedere, ci sono alcune zone (piccole) e c'è una reazione su di esse.
Vorrei raccogliere statistiche con il vostro aiuto. Spero che tu possa aiutarmi)))
Ok, chiamiamoli livelli o zone. Il significato è lo stesso, il prezzo si è fermato in questi luoghi prima di cambiare direzione o continuare al livello successivo.
Per esempio, l'analisi dei livelli di ipercomprato e ipervenduto dell'indicatore RSI sul timeframe H2 dal 01.01.1990.
Livelli visualizzati sul timeframe D1
Livelli visualizzati sul timeframe W1
Prima di continuare con l'argomento dei livelli universali, volevo capire come si definisce questa zona(zona di accumulazione o zona di consolidamento).
Prima di continuare con l'argomento dei livelli universali, volevo capire come si definisce questa zona(zona di accumulazione o zona di consolidamento).
Prima di tutto guardo il grafico a 4 ore o giornaliero dove si trova il prezzo e dopo 30m o 15m cerco un punto di entrata.
Lo faccio con uno dei tanti negli ultimi anni.
Vorrei sentire la vostra opinione.
Se ho capito bene, non guardare affatto per vedere se una tale zona è esistita storicamente (nella fascia di prezzo specificata).
Tutto, storicamente, è già stato elaborato.
A meno che, ovviamente, non ci sia stato un crossover.
Voglio dire, se si butta dentro un livello della storia che è stato attraversato una, due o più volte,,,,
non è più così importante. Bisogna guardare i livelli più vicini.
Vorrei sentire la vostra opinione.
Mi sono chiesto se le letture dell'indicatore RSI formano qualche modello che può essere osservato come livelli di prezzo ai quali l'indicatore indica un cambiamento di tendenza. Penso che un tale modello esista, può essere chiaramente visto nelle immagini allegate sopra.
Mi sono chiesto se le letture dell'indicatore RSI formano qualche tipo di modello che può essere osservato come livelli di prezzo in cui l'indicatore indica un cambiamento di tendenza. Penso che un tale modello esista, può essere chiaramente visto nelle immagini allegate sopra.
No Lolita, ti sbagli. Nessun indicatore vi dirà che la tendenza è cambiata.
