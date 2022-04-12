Area di accumulazione e tendenza - pagina 5

Vitali Kadel #:

Aumentare il volume dell'affare non sarà noioso )). Quali sono le vostre regole per uscire da una posizione?

Non ce n'è bisogno. Non sono annoiato.

Ci sono diversi parametri. Ma il principale è l'inversione del segnale.

 
Aleksandr Yakovlev #:

L'uscita è l'emergere di una nuova zona di accumulazione, è così che l'ho capita?

 
Beh, quasi. Ma non è solo su questo che faccio affidamento. Diverse tecniche.

 
Viene mostrato il livello di TP dove si trova la freccia.

Naturalmente, ci può essere una tendenza e poi ci sarà un amaro rimpianto per la chiusura prematura di una posizione redditizia. Ma anche qui ci sono delle varianti. Molto probabilmente, ci sarà un rimbalzo dal livello. Su una ripresa del movimento al ribasso, confermata da una rottura del livello, non c'è nulla che impedisca di riprendere una posizione, per esempio.

 

L'accordo è stato fatto dalla zona di resistenza.

Dopo l'uscita dal canale formato, farò il trade principale al target inferiore.


 
Aleksandr Yakovlev #:


Diversi parametri. Ma il principale è l'inversione del segnale.

Tutti questi quadrati e rettangoli sono tutti MOLTO soggettivi, voglio "disegnare" in questo posto o un po' più largo..., secondo come mi sento e quanto ho bevuto prima...

Di nuovo, come testare questa "pittura rupestre" ...?

 
Ci vuole molta esperienza di trading e occhi incrostati di grafici.

Credo che lei sia tra questi. E per testare, bisogna capire

Non si tratta solo di piazze. Ci sono molti parametri diversi da considerare

per decidere dove e come disegnare quei quadrati.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Ci vuole molta esperienza di trading e occhi sgranati dai grafici.

Credo che lei sia tra questi. E per testare, bisogna capire

Non si tratta solo di piazze. Ci sono molti parametri diversi da considerare

per decidere dove e come disegnare i quadrati.

Capisco, ma non è possibile testare...

È un peccato... Tuttavia...

 
Sì, non si può scrivere un robot su questo.

 
Sì, questo è chiaro... Questo è quello che si chiama il metodo SOGGETTIVO, pensato per le persone non "smog-eyed"...
