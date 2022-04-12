Area di accumulazione e tendenza - pagina 5
Aumentare il volume dell'affare non sarà noioso )). Quali sono le vostre regole per uscire da una posizione?
Non ce n'è bisogno. Non sono annoiato.
Ci sono diversi parametri. Ma il principale è l'inversione del segnale.
L'uscita è l'emergere di una nuova zona di accumulazione, è così che l'ho capita?
Beh, quasi. Ma non è solo su questo che faccio affidamento. Diverse tecniche.
Viene mostrato il livello di TP dove si trova la freccia.
Naturalmente, ci può essere una tendenza e poi ci sarà un amaro rimpianto per la chiusura prematura di una posizione redditizia. Ma anche qui ci sono delle varianti. Molto probabilmente, ci sarà un rimbalzo dal livello. Su una ripresa del movimento al ribasso, confermata da una rottura del livello, non c'è nulla che impedisca di riprendere una posizione, per esempio.
L'accordo è stato fatto dalla zona di resistenza.
Dopo l'uscita dal canale formato, farò il trade principale al target inferiore.
Tutti questi quadrati e rettangoli sono tutti MOLTO soggettivi, voglio "disegnare" in questo posto o un po' più largo..., secondo come mi sento e quanto ho bevuto prima...
Di nuovo, come testare questa "pittura rupestre" ...?
Ci vuole molta esperienza di trading e occhi incrostati di grafici.
Credo che lei sia tra questi. E per testare, bisogna capire
Non si tratta solo di piazze. Ci sono molti parametri diversi da considerare
per decidere dove e come disegnare quei quadrati.
Capisco, ma non è possibile testare...
È un peccato... Tuttavia...
Sì, non si può scrivere un robot su questo.
