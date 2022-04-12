Area di accumulazione e tendenza - pagina 10
Non proprio.
La componente di prezzo dell'AT viene elaborata per prima. E con l'accumulo di liquidità, il resto.
È un trucco standard per ottenere un profitto).
Giusto, giusto... tutto accade quando la liquidità si accumula, ma la componente prezzo viene elaborata prima , cioè finché il prezzo non raggiunge il livello previsto - tutto rimarrà uguale...
Ancora non capisco... l'inflazione è - è... di cos'altro hai bisogno per volare giù senza fermarti, e beh, capito c'è ancora un po' di liquidità che ammortizza un atterraggio ripido... e il tasso, per i nostri standard, non è salito così tanto...)))
Il tuo ragionamento è corretto, il tasso non è molto, ma c'è già un overshoot nei tassi con poco overflow di investimenti redditizi per i grandi soldi. Questo è il primo passo.
Cioè il lento flusso di grande denaro/capitale verso le valute rifugio è iniziato - deflusso di capitale all'estero, verso lo yen e altrove ... e poi perché abbiamo bisogno di denaro se non ne abbiamo bisogno, proprio come lo abbiamo - un sacco di valuta, ma giace a peso morto fino a quando non si svaluta completamente, come un fondo di salvataggio nazionale.... nel caso in cui...)))Questo è tutto, fine dello scambio - fuori a riposare anche...))
Il problema è essenzialmente il denaro vuoto che cerca di convertire. Tutti nel mondo vogliono scoparsi a vicenda.
Penso che la guerra alle valute sia vista in termini di inflazione. Il dollaro è sempre stato forte. Ma dicono che sarà indebolito.
Guardiamo gli Stati Uniti:
Puoi anche confrontare i tassi della banca centrale.
Nei paesi in cui l'inflazione diminuisce, significa che la moneta nazionale si sta rafforzando. Ma questo è così dal punto di vista del "tasso di cambio equo".
Tuttavia, per riempire più velocemente le casse, la moneta non sembra più forte. Penso che sia un intervento artificiale.
La benzina sta diventando più cara perché il petrolio sta diventando più caro (logico)
La benzina sta diventando più cara perché il petrolio sta diventando più economico e non è redditizio produrla (logico)
In attesa di una mossa simile sul canadese.
Devi vivere vicino al terminal. Ci sono modi per automatizzare questa creazione?
Ciao Vov. Non sono un programmatore, quindi non so cosa rispondere.
Il freelance c'è, tutto sarà fatto se i criteri sono formalizzati
Ditemi, come si fa a spiegare a un codice di comprare (comprare commercio)
dopo aver lasciato la zona (accumulazione, consolidamento, ecc.) sul retest.
Ma non immediatamente, ma dopo un piccolo "arrotondamento" come nella foto.
E non al primo tocco dopo l'"arrotondamento" ?)))