Area di accumulazione e tendenza - pagina 4
Per esempio, ecco la situazione della vigilia.
Una piccola zona di accumulo. In attesa di un'uscita da esso
e al punto di acquisto.
Vediamo come si svilupperanno gli eventi.
Se si registrano tutte le RSI è maggiore di 72 o inferiore a 28, tra M15 e D1, e vedere a quale prezzo sono abbinati almeno una volta.
Come potete vedere, l'RSI ha storicamente dato un segnale a quasi tutti i prezzi.
Ma se controllate i prezzi che si sono ripetuti almeno 400 volte, vedrete che storicamente ci sono stati prezzi ai quali l'RSI ha dato un segnale nella stessa posizione.
Quindi rimane la domanda se questo debba essere considerato come: Zona di accumulo / Zona di distribuzione?
L'indicatore RSI non mi ripugna. E non prendo in considerazione i suoi segnali.
Non faccio affidamento sull'indicatore RSI. E non tengo conto dei suoi segnali.
Non importa quale indicatore viene utilizzato, anche se si trova ad un incrocio MA100 e MA50. Ciò che conta è se tali incroci si formano a certi prezzi.
Non interferirò più con il vostro processo di apprendimento.
Prendete MatLab, formate un random-walk, aggiungete le stagionali e applicate il vostro metodo. Confrontare il risultato. Hai visto le zone?! e non ce ne sono.
Maxim Kuznetsov stai cercando di farmi cambiare idea?
La cosa principale nel trading non è il profitto.
Ho scelto il mio e cerco di usarlo.
Sulla sterlina, è venuto bene nel complesso. C'è stata una reazione da una piccola zona di accumulo.
Ho chiuso 17 pips nel trade e ho messo il saldo in un Buy.
C'è uno schema. Ma in che modo si risolverà, non c'è uno schema. La media è 50/50. Stai scavando nel posto sbagliato.
Che differenza fa in che modo funzionerà? Gli ordini di arresto, ovunque avvenga la svolta, è lì che si apre. Nella grande maggioranza dei casi. Si dovrebbe solo capire che c'è quasi sempre un drawdown ad un'inversione. Se rompe il segnale di apertura, dovremmo chiudere.
Sorpreso. È ovvio per un cavallo, come diceva uno dei miei insegnanti. Non ce ne sono su MathLab a random-walk. Mi dispiace, ci sono solo nel mercato reale. E stanno facendo molto bene.
Ecco una situazione simile sul canadese. Zona di accumulazione - uscita da essa - ritorno e profitto.
Ha già chiuso una parte dell'affare. È noioso fare trading. Tutto è prevedibile)))
Può essere così così ma non sarà noioso dopo aver aumentato i volumi). Quali regole avete per uscire da una posizione?