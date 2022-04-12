Area di accumulazione e tendenza - pagina 2

Nuovo commento
 
Lilita Bogachkova #:

Lilita

Litita. È corretto?

O di scrivere in inglese? Come si scrive?

Mi scuso in anticipo per la pronuncia scorretta.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Nessun indicatore vi dirà che la tendenza è cambiata.

Non c'è bisogno di discutere ulteriormente perché non ho detto cosa mostrerà l'indicatore in futuro. Ho detto che stavo guardando le letture degli indicatori come livelli di prezzo dove il movimento del prezzo ha cambiato direzione.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Non riuscirai mai a rilevare un cambiamento di tendenza su un grafico giornaliero o a 4 ore tramite l'RSI.

Lilita Bogachkova #:

Ho detto che stavo guardando le letture degli indicatori come livelli di prezzo dove il movimento del prezzo ha cambiato direzione.

Da quello che ho scritto sopra, deduco che non fate trading.

Ma questa è solo una mia supposizione.

 

Per come la vedo io, il prezzo si muove sempre allo stesso modo. Per esempio.

Ecco il grafico orario. C'è un piccolo consolidamento e un'uscita da esso. Dopo il retest ho fatto un trade di acquisto.

La stessa coppia ma dal grafico a 5M. C'è un piccolo consolidamento e il retest di questa zona. Non è un movimento di prezzo perfetto?)))

 
Aleksandr Yakovlev #:

Da quello che ho scritto sopra, deduco che non state facendo offerte.

Ma questa è solo una mia supposizione.

Uno interferisce con l'altro?
La maggior parte delle persone è in grado di fare più cose contemporaneamente. Si può anche guardare, mentre ancora si parla e si fa qualcosa con le mani, che sono già 3 azioni :)

 
Vitaly Muzichenko #:

Uno interferisce con l'altro?
La maggior parte delle persone può fare più cose contemporaneamente. Puoi anche guardare, parlare e fare qualcosa con le mani, che sono 3 azioni :)

Beh, è comprensibile. Hai un'opinione sull'argomento del ramo?

 
Aleksandr Yakovlev #:

Da quello che ho scritto sopra, deduco che non state facendo offerte.

Ma questa è solo una mia supposizione.

Non capisco il tuo punto di vista!!!

Se si parla di forex trading, allora MQL Market mostra il prodotto con cui faccio trading. Già 6 anni fa sono state gettate le basi per l'idea di livelli universali rilevanti per diversi strumenti finanziari.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Beh, è tutto comprensibile. Qualche opinione sull'argomento del ramo?

Sì, l'ho fatto.

---

Come spesso accade, se il prezzo ha lasciato il canale e non ha attraversato 3 distanze del canale, c'è una grande possibilità di una forte inversione.

Ho segnato 2 zone sullo screenshot.

Se non va oltre 1,1385, c'è un grande short, e se lo fa e lo fa, potremmo di nuovo considerare una posizione long.

 
Lilita Bogachkova #:

Non capisco il suo punto di vista.

Se si parla di forex trading, allora MQL Market mostra il prodotto con cui faccio trading. Già 6 anni fa sono state gettate le basi per l'idea di livelli universali rilevanti per diversi strumenti finanziari.

E tutto quel bla bla bla.

Con il suo permesso, mi riferirò a lei come "lei".

Potete anche rivolgervi a me come voi.

Tu. come si usava nell'antica Russia.

È stata la parola "Y" che ha avvicinato i russi.

Secondo l'ideologia romana, la parola "tu" dovrebbe dividere i russi.

Senti, Lilita, hai fatto dei soldi con questo?

 
Aleksandr Yakovlev #:

E tutto quel bla bla bla.

Con il suo permesso, mi riferirò a lei come 'Y'.

E rivolgiti a me come fai tu.

"Y"... come si usava nell'antica Russia.

Perché "Y" ha avvicinato i russi e il popolo russo.

Secondo l'ideologia romana, la parola "tu" dovrebbe dividere i russi.

Senti, Lilita, hai fatto dei soldi con questo?

Cosa posso rispondere? Se dico "sì", mi chiederete dov'è il segnale che conferma le mie parole. Posso rispondere che questo sito è uno spazio pubblico, e non pubblicherò più informazioni in uno spazio pubblico di quanto sia necessario. Come in qualsiasi altro sito, non è necessario pubblicare informazioni su se stessi.

123456789...17
Nuovo commento