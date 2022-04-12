Area di accumulazione e tendenza - pagina 2
Nessun indicatore vi dirà che la tendenza è cambiata.
Non c'è bisogno di discutere ulteriormente perché non ho detto cosa mostrerà l'indicatore in futuro. Ho detto che stavo guardando le letture degli indicatori come livelli di prezzo dove il movimento del prezzo ha cambiato direzione.
Non riuscirai mai a rilevare un cambiamento di tendenza su un grafico giornaliero o a 4 ore tramite l'RSI.
Ho detto che stavo guardando le letture degli indicatori come livelli di prezzo dove il movimento del prezzo ha cambiato direzione.
Da quello che ho scritto sopra, deduco che non fate trading.
Ma questa è solo una mia supposizione.
Per come la vedo io, il prezzo si muove sempre allo stesso modo. Per esempio.
Ecco il grafico orario. C'è un piccolo consolidamento e un'uscita da esso. Dopo il retest ho fatto un trade di acquisto.
La stessa coppia ma dal grafico a 5M. C'è un piccolo consolidamento e il retest di questa zona. Non è un movimento di prezzo perfetto?)))
Uno interferisce con l'altro?
La maggior parte delle persone è in grado di fare più cose contemporaneamente. Si può anche guardare, mentre ancora si parla e si fa qualcosa con le mani, che sono già 3 azioni :)
Beh, è comprensibile. Hai un'opinione sull'argomento del ramo?
Non capisco il tuo punto di vista!!!
Se si parla di forex trading, allora MQL Market mostra il prodotto con cui faccio trading. Già 6 anni fa sono state gettate le basi per l'idea di livelli universali rilevanti per diversi strumenti finanziari.
Beh, è tutto comprensibile. Qualche opinione sull'argomento del ramo?
Sì, l'ho fatto.
---
Come spesso accade, se il prezzo ha lasciato il canale e non ha attraversato 3 distanze del canale, c'è una grande possibilità di una forte inversione.
Ho segnato 2 zone sullo screenshot.
Se non va oltre 1,1385, c'è un grande short, e se lo fa e lo fa, potremmo di nuovo considerare una posizione long.
Senti, Lilita, hai fatto dei soldi con questo?
Cosa posso rispondere? Se dico "sì", mi chiederete dov'è il segnale che conferma le mie parole. Posso rispondere che questo sito è uno spazio pubblico, e non pubblicherò più informazioni in uno spazio pubblico di quanto sia necessario. Come in qualsiasi altro sito, non è necessario pubblicare informazioni su se stessi.