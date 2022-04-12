Area di accumulazione e tendenza - pagina 17

Nuovo commento
 

ed eccolo qui, accumulo sopra il livello, la barra di ieri mostra la direzione... Ecco, il livello non tiene più il prezzo...

Accumulo

 

Ma il prezzo è uscito dall'accumulazione con una rottura.

Accumulo con ripartizione

 

C'è una nuova zona di accumulazione sopra il livello 1,2996 sul cavo. Non si sa ancora quando l'Impulse uscirà da lì

Accumulo

1...1011121314151617
Nuovo commento