Lega dei sistemi di trading.
Penso che si chiami diversamente, bene la tua sandbox, non mi impiccio
Non sono la mia sandbox - sono un ospite qui, ci sono state perdite (da robot non da LIGHTS TS) a causa delle impostazioni a cinque cifre dei robot. Gli stop/stocks sono stati impostati a quattro cifre, chiusi immediatamente su spread e riaperti per chiudere... Ora esaminerò i trade LIGI TS expo (scambiati sul conto), un conto LIGI TS dedicato sarà impostato.
Perché dovrei nasconderlo - ho fornito un link qui un paio di volte.
Che ti importa - non ho intenzione di venderti nulla.
Il tuo PAM è sicuramente collegato a uno dei servizi di monitoraggio. Mostrami almeno uno screenshot (penso che con Roman sarà simile).
Sì, l'ho mostrato.
L'Alparev PAMM, aperto all'inizio del 2016, partecipa alla loro classifica, è il mio unico conto reale. Quando uscirò dal drawdown (si spera, entro il prossimo anno) - aprirò un segnale qui.
Alparev PAMM, aperto all'inizio del 2016, partecipa alla loro classifica, è il mio unico conto reale. Quando uscirò dal crollo (si spera, entro il prossimo anno) - aprirò un segnale qui.
Non sai a chi l'hai mostrato. O pensate che questi grafici sbiaditi ogni lunedì vi dicano qualcosa.
Se hai intenzione di essere arrogante, non voglio parlare con te. Siamo una specie di colleghi qui. "Mettersi in mostra" significa che ti ho dato il link. Troppo pigro per cercarlo. Non lo darò più fino a quando non uscirò dal crollo, che è lento.
E i "grafici sbiaditi" - non capisco... Penso che siano abbastanza colorati. E per tutti voi non credenti - ho già dato più volte le password di investimento ai conti.
Non è abbastanza? Vuoi il Graal? Non ho un Graal. Ho una serie di semplici Expert Advisors, che funzionano su un conto demo per un po' di tempo e da cui chiunque può scegliere quello che gli piace. Ed è assolutamente gratuito, l'unica condizione è quella di aprire il monitoraggio, e poi puoicopiare i trade sul tuo conto reale o eseguirli direttamente sul conto reale - non mi importa.
Ripeto, Vladimir, non sto vendendo nessun Grails, a differenza di alcune persone. Ho solo un'idea che, per come la vedo io, funziona. Inizialmente volevo assicurarmi che se si fanno molti esperti che lavorano su principi opposti - sicuramente alcuni di loro guadagneranno. Tre anni fa, quando ho espresso questa idea, sono stato ridicolizzato più di quanto state cercando di fare voi. Anch'io ho avuto i miei dubbi. Ma ho deciso di fare un tentativo. E per come la vedo io, avevo ragione.
Il TS più primitivo sul mashka - sta dando buoni risultati da oltre un anno. Chi ti ha impedito di metterlo sul tuo conto un anno fa?
Il punto è che mi è stato detto che non si può fare un TS di guadagno su un MA a tutti. ERO INCLINE A PENSARE CHE FOSSE IMPOSSIBILE FARE UN TS REDDITIZIO. Ed ero incline a credere che questo fosse vero.
Ma si scopre che è possibile. Il TS più primitivo, anche su MA, può ancora fare soldi. È a questo che serve la Lega - per vedere in che direzione "scavare".
Ma voi cambiate immediatamente le condizioni "al volo" - già non vi importa, che avete detto abbastanza recentemente che "è impossibile fare un TS di guadagno sulle MA", non vi basta, avete bisogno di un sistema di selezione! E quando lo otterrete - sarete di nuovo insoddisfatti, direte: "non è abbastanza graal".
Mi dispiace, Graal - non fa per me, te l'ho detto cento volte.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi, con almeno 50 scambi:
Grafico dei cinque TS più vecchi, con almeno 50 scambi (viene mostrato solo il lavoro nella divisione più recente, originariamente il TS potrebbe essere stato in una divisione diversa)