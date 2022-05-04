Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 220

Nuovo commento
[Eliminato]  
Evgeny Belyaev:

Sono d'accordo. Perché cancelli i tuoi prodotti ogni settimana? Sei un truffatore?

Oh, chiudi il becco, stampante rabbiosa.
 

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 per la qualità del commercio:

I migliori cinque grafici per la qualità del trading:

I 20 sistemi più lunghi con almeno 50 scambi:

Grafico dei cinque sistemi più longevi con almeno 50 scambi:

 
Dmitry Britan:
Salve. Date una password di investimento per visualizzare le statistiche su ***? Date gufi per lo scambio?

Sì, tutto è gratuito. Ma, ci sono tra gli 80 e i 300 esperti che lavorano su un conto (il numero totale di sistemi nella Lega è 672, sono divisi in tre divisioni-conti) - puoi (siamo "tu") ordinare le offerte, e tirare fuori esattamente quelle che ti interessano?

Rapporto sui migliori sistemi - pubblicato ogni lunedì, quello di oggi è sopra.

Il modulo eseguibile sugli EA attuali viene pubblicato regolarmente.

Per eseguirlo, devi specificare il numero magico desiderato e la percentuale di rischio desiderata di un trade.

Il programma funziona nello Strategy Tester senza limitazioni.

Per eseguirlo su un conto demo o reale - hai bisogno di una ricodifica. I codici sono dati gratuitamente e senza alcuna restrizione per la promessa di aprire un segnale gratuito dal conto, sul quale funzionerà il sistema scelto.

Eseguibile attuale (versioni MT4 e MT5) con elenco dei sistemi attuali (si apre in Excel) - allegato.

File:
EALeague_Free.zip  5723 kb
 
Salve. Come posso visualizzare l'intera storia di trading dei 20 migliori gufi del bilancio e impostarli per la mia demo? Date questi gufi gratis?
 
Cosa fare con questi file - EALeague_Free, EALeague_Free.ex4?
 
Dmitry Britan:
Cosa fare con questi file - EALeague_Free, EALeague_Free.ex4 ?

Sai almeno cos'è un EA, come eseguirlo, come impostare i valori di input?

Ci sono tre file nell'archivio. Un file è una lista di tutti i maghi che lavorano nella Lega. Ci sono due moduli eseguibili per MetaTrader 4 e per MetaTrader 5, la cui essenza è la stessa. Richiedono l'inserimento di una procedura guidata e di un obiettivo di rischio, dopodiché funzioneranno nel tester di strategia senza alcuna restrizione e potrete controllare la storia del trading...

C'è anche un'opzione - guarda il conto demo dove gli esperti stanno lavorando ora, ma ripeto - puoi ottenere quelli esatti di cui hai bisogno (con la tua magia) dai trade di centinaia di esperti diversi?

Infine, per mettere uno qualsiasi degli esperti sul demo o sul reale - è necessario ottenere un rgcod. I codici sono dati gratuitamente per la promessa di aprire il segnale gratuito dal conto, dove lavorerà il mago desiderato. Tu scrivi il numero del mago e il numero di conto e prometti di aprireil segnale gratuito e io scriverò il rugcode.

[Eliminato]  
Georgiy Merts:


Sì, Joe, ti aspetta un mondo di dolore. Dove sono i tuoi fedeli seguaci Roman e Edward, stanchi?
 
Grazie
 
Сергей Матвеев:
Creativo ***! Autore ***!

Ti ho mandato a leggere le regole di buona educazione a tuo piacimento. Una settimana è sufficiente, spero.

 
Vladimir Baskakov:
Sì, Joe, ti aspetta un mondo di dolore. E dove sono i tuoi fedeli seguaci Roman e Eduard, stanchi?

Io, Roman, sono stato in vacanza... Continuerò presto i test ...(i miei trade su micro-real sembrano essere diversi da quelli di Georgy in termini di - entrata/uscita, non ho ancora controllato ... voleva ... ma non ha avuto tempo :-) - è andato in vacanza...) - dovrà controllare...

È come un PAMM - la cosa principale è entrare e uscire al momento giusto... ma qui non ci sono commissioni!

Gheorghe! Sei un bell'uomo.

1...213214215216217218219220221222223224225226227...360
Nuovo commento