Lega dei sistemi di trading. - pagina 220
Sono d'accordo. Perché cancelli i tuoi prodotti ogni settimana? Sei un truffatore?
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
I 20 sistemi più lunghi con almeno 50 scambi:
Grafico dei cinque sistemi più longevi con almeno 50 scambi:
Salve. Date una password di investimento per visualizzare le statistiche su ***? Date gufi per lo scambio?
Sì, tutto è gratuito. Ma, ci sono tra gli 80 e i 300 esperti che lavorano su un conto (il numero totale di sistemi nella Lega è 672, sono divisi in tre divisioni-conti) - puoi (siamo "tu") ordinare le offerte, e tirare fuori esattamente quelle che ti interessano?
Rapporto sui migliori sistemi - pubblicato ogni lunedì, quello di oggi è sopra.
Il modulo eseguibile sugli EA attuali viene pubblicato regolarmente.
Per eseguirlo, devi specificare il numero magico desiderato e la percentuale di rischio desiderata di un trade.
Il programma funziona nello Strategy Tester senza limitazioni.
Per eseguirlo su un conto demo o reale - hai bisogno di una ricodifica. I codici sono dati gratuitamente e senza alcuna restrizione per la promessa di aprire un segnale gratuito dal conto, sul quale funzionerà il sistema scelto.
Eseguibile attuale (versioni MT4 e MT5) con elenco dei sistemi attuali (si apre in Excel) - allegato.
Cosa fare con questi file - EALeague_Free, EALeague_Free.ex4 ?
Sai almeno cos'è un EA, come eseguirlo, come impostare i valori di input?
Ci sono tre file nell'archivio. Un file è una lista di tutti i maghi che lavorano nella Lega. Ci sono due moduli eseguibili per MetaTrader 4 e per MetaTrader 5, la cui essenza è la stessa. Richiedono l'inserimento di una procedura guidata e di un obiettivo di rischio, dopodiché funzioneranno nel tester di strategia senza alcuna restrizione e potrete controllare la storia del trading...
C'è anche un'opzione - guarda il conto demo dove gli esperti stanno lavorando ora, ma ripeto - puoi ottenere quelli esatti di cui hai bisogno (con la tua magia) dai trade di centinaia di esperti diversi?
Infine, per mettere uno qualsiasi degli esperti sul demo o sul reale - è necessario ottenere un rgcod. I codici sono dati gratuitamente per la promessa di aprire il segnale gratuito dal conto, dove lavorerà il mago desiderato. Tu scrivi il numero del mago e il numero di conto e prometti di aprireil segnale gratuito e io scriverò il rugcode.
Creativo ***! Autore ***!
Ti ho mandato a leggere le regole di buona educazione a tuo piacimento. Una settimana è sufficiente, spero.
Sì, Joe, ti aspetta un mondo di dolore. E dove sono i tuoi fedeli seguaci Roman e Eduard, stanchi?
Io, Roman, sono stato in vacanza... Continuerò presto i test ...(i miei trade su micro-real sembrano essere diversi da quelli di Georgy in termini di - entrata/uscita, non ho ancora controllato ... voleva ... ma non ha avuto tempo :-) - è andato in vacanza...) - dovrà controllare...
È come un PAMM - la cosa principale è entrare e uscire al momento giusto... ma qui non ci sono commissioni!
Gheorghe! Sei un bell'uomo.