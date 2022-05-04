Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 227
Devo prima aprire un conto demo per ottenere un rebid?
Sì, e più di questo - devi promettere di aprire un segnale su di esso (e, naturalmente, poi mantenere la tua promessa, altrimenti non darò più regcods).
Dovresti leggere il thread - ho dato ripetutamente a coloro che vogliono ottenere una ricodifica.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
È rotto?
Chi si è rotto?
Le nostre luci erano spente... L'ho appena riacceso la sera.
Non riesco a immaginare come urleresti se mi ammalassi...
Chi si è rotto?
Le nostre luci erano spente... L'ho appena riacceso la sera.