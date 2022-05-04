Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 227

Nuovo commento
 
Grazie.
 
Devo prima aprire un conto demo per ottenere un rebadge?
 
Dmitry Britan:
Devo prima aprire un conto demo per ottenere un rebid?

Sì, e più di questo - devi promettere di aprire un segnale su di esso (e, naturalmente, poi mantenere la tua promessa, altrimenti non darò più regcods).

Dovresti leggere il thread - ho dato ripetutamente a coloro che vogliono ottenere una ricodifica.

 
Grazie, aprirò un account, scriverò!
 

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 per la qualità del commercio:

I migliori cinque grafici per la qualità del trading:

I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:

Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:

 

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque TS per saldo:

I migliori 20 TS per qualità di trading:

Top five chart per la qualità del trading:

Il TS più vecchio, con almeno 50 scambi:

Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:

[Eliminato]  
È rotto?
 
Vladimir Baskakov:
È rotto?

Chi si è rotto?

Le nostre luci erano spente... L'ho appena riacceso la sera.

Non riesco a immaginare come urleresti se mi ammalassi...

 

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque per equilibrio:

Top 20 per qualità del commercio:

I primi cinque in termini di qualità del commercio:

I 20 TS più vecchi, con almeno 50 scambi:

Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi

[Eliminato]  
Georgiy Merts:

Chi si è rotto?

Le nostre luci erano spente... L'ho appena riacceso la sera.

Oh, ero così sollevato.
1...220221222223224225226227228229230231232233234...360
Nuovo commento