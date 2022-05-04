Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 226
Non è questo il punto... È LÌ CHE È TUTTO BUONO!
Era puramente tecnico, organizzativo... non negoziare.
Creerò un conto separato in Alpi con il monitoraggio di trading robot LIGHTS TS, se si continua la vostra ricerca e la pubblicazione di informazioni nel ramo ...
ma non ammucchiate tutto in modo da non riuscire a capire cosa sia cosa...
Non ho intenzione di fermarmi.
Ora sto sperimentando lo scalper, basato sul TS della Lega. Per me il più promettente è ancora il TP-SL fisso, ma spostarlo a Breakeven non è la migliore opzione. Finora l'idea è quella di uscire (ed eventualmente entrare) alla rottura del minuto di volatilità.
Vedremo.
Puoi essere più specifico su dove si trova l'errore? Così non dovrò farlo io stesso più tardi.
Scriverò i dati qui... Sto ancora cercando di capirlo da solo... tutta la storia è lì (tutti i mestieri)... Io stesso lo sto ancora risolvendo... Lo storico è tutto lì (tutti i miei trade...) (Entry/Exit non è basato sulla logica di trading)... ma non ne parleremo qui perché è off-topic.
Può dirci dove c'è un errore tecnico? Non voglio farli io.
Per quanto riguarda l'immagine - ecco questo drawdown dovuto agli spread selvaggi sull'euro-franco (non c'era nessun controllo) era il canale 150 pts a cinque cifre, se si guarda l'apertura - chiusura dei prezzi, c'è più di questa larghezza, inoltre, dopo il fallimento nel terminale (la sua chiusura), dopo la sua apertura per qualche motivo il profilo defaulter è stato caricato, e lì i valori del canale erano sotto quattro cifre, cioè.cioè anche alle cinque cifre, aprendo e chiudendo immediatamente, seguito dall'apertura a volumi aumentati a causa delle cinque cifre, cioè un canale di 150 pips è necessario, ma era al marchio quattro di 15 pips.
All'inizio del quadro c'è stato uno slittamento regolare verso la perdita a causa di una serie di perdite nel TS LIGI, la percentuale era 10 per ogni robot - questo fa parte della norma, non ci sono domande.
Ci sono due robot di trading tra i migliori nella foto che Georgiy usa nei suoi rapporti settimanali.
Non c'era nessun controllo del lotto massimo all'apertura delle mie esposizioni, il che ha portato a molte richieste al broker, che ha bloccato il mio conto.
Tutti i controlli di apertura possono essere presi dal tutorial: https://book.mql4.com/ru/build/lots
https://book.mql4.com/ru/build/trading
+ non fare trading con allargamento anomalo dello spread, in generale nessuno ha annullato tutti i controlli standard...
P.S. George - scusa per l'off-top.
Andiamo... Cosa fa la gente con questo fuori campo così tanto... Qual è il problema, Volchansky ha menzionato le donne nel thread, e una dozzina di post ne hanno discusso... Qual è il problema?
Soprattutto quando è vicino all'argomento... Non c'è problema. La lega è la lega, e servono anche altre idee. Tenere traccia degli offtop era ragionevole in FIDO, dove ogni byte in più richiedeva molto tempo per essere trasmesso sulle linee telefoniche, occupando spazio extra sui piccoli dischi... E ora - piccole deviazioni dal tema, secondo me, sono addirittura utili.
In particolare, sto lavorando su uno scalper, visti i risultati della Lega... Quando verrà fuori qualcosa, posterò i risultati qui.
Date per il commercio su un conto demo solo un codice rekg o anche il gufo? Ho bisogno del gufo magico 340120 per fare trading su un conto demo.
Ecco l'ultima versione del modulo eseguibile per MT4 e MT5 (funziona allo stesso modo).
Anche nell'archivio - lista di tutti i TS della Lega con maghi e indicazione della Divisione (classe) - si apre in Excel.
Nel tester - tutto funziona senza restrizioni (Regcod nel tester non è necessario).
Sulla demo o reale - hai bisogno di un codice regex.
Potete ottenere gli rgcods senza limiti per la promessa di aprire il segnale gratuito con il magik (o diversi magik) di vostra scelta. Detto questo - non ho alcuna obiezione a che i trade della Lega siano copiati su un conto reale.
Domani posterò un rapporto sul miglior TC della Lega al momento.
E manteniamo il principio "primo arrivato, primo servito", visto che qui siamo colleghi uguali...
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi, con almeno 50 scambi:
Il grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Non date gufi, solo codici rossi? Posso comprare un gufo se va bene?
E rileggere quello che ho scritto sopra, amico?
Non è necessario acquistare un Expert Advisor - è gratuito, il rekord è dato per una promessa di aprire un segnale gratuito con il TS selezionato.
Vaughn, moduli eseguibili sia per MT4 che per MT5, post datato 2019.09.22 18:40
Scaricalo, eseguilo. Nel tester - tutto funziona senza restrizioni, non c'è bisogno di alcuna regex. Come - dammi l'account e il magik - scriverò una regex sulla condizione che il segnale sarà aperto.