Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 230
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
..
Top 20 in equilibrio:
Un grafico dei primi cinque sulla bilancia...
Perché secondo l'equilibrio e non secondo i mezzi?
E perché è molto più difficile contare i mezzi. Beh, considerando che non ho overcomers nella mia Lega, tutti i TS hanno un chiaro SL, che non si muove mai "dal" prezzo, è irragionevole dal punto di vista della spesa delle risorse calcolare il risultato per mezzo.
È molto più corretto guardare il grafico di equilibrio, e poi, avendo scelto un TS promettente, eseguirlo nel tester su tick reali, ottenendo non solo il grafico dei mezzi, ma anche un sacco di altri dati interessanti.
E per i non credenti del phom - posso darvi la password di investimento della Lega TS, scegliete dalle offerte quelle che si riferiscono al TS desiderato (sono tutte "ammucchiate" lì in una pila), e contate i fondi più che potete.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi, con almeno 50 scambi:
Il grafico dei cinque TS più vecchi, con almeno 50 scambi:
Bene, lo pubblico come richiesto da Georgiy.
Devo dire subito che non sono sul campo, e non so come decifrare i nomi dei file.
Ho intitolato file comprensibili. Altri li ho firmati con nomi di file.
Un grafico dei primi cinque per la qualità del commercio:
Saldo della tabella 20
Tabella Bild 20
I migliori 20 per la qualità del commercio:
Grafico Equilibrio 5
Grafico Bild 5
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
Top 20 per qualità del commercio:
Top five chart per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi, con almeno 50 scambi:
Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Situazione attuale (tutti i TC sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi, con almeno 50 scambi:
Grafico dei primi cinque TS più vecchi, con almeno 50 scambi:
640150 - chiaramente PAMM è richiesto... Gli investitori verranno di corsa.
640150 è chiaramente un PAMM... Gli investitori verranno di corsa.
Il rendimento è molto piccolo, e i drawdown in ogni operazione, di regola, non sono piccoli. SL - sta per cinque (!) intervalli giornalieri. Il prelievo ammissibile è di una cifra e mezzo, 0,015.
Tuttavia, il numero consentito di perdite di fila è 1, cioè possiamo perdere solo due SL di fila. Ma due SL sono dieci intervalli giornalieri! Cioè, l'intera figura. È vero, c'è un TP su tre intervalli giornalieri - in caso di movimenti bruschi indovinati (una volta è scattato quasi per intero, e la seconda volta è scattato a metà, invertendo lo stesso). Tuttavia, la stragrande maggioranza delle nostre prese sono al 15% del range giornaliero o meno (breakeven, più il trailing inverso). Approssimativamente, per compensare uno SL - è necessario avere ben 30 acquisizioni!
Tutto sommato, come il comportamento di "martin". Se non fosse per gli enormi drawdown consentiti - potremmo raccomandarlo con entrambe le mani. Così com'è... Ce l'ho separatamente su un cent... Lo spread è più grande lì che sulla demo, e quindi il profitto è ancora meno, ma ancora nessuna perdita... Guadagna molto lentamente...
Bene... Non sono affatto contrario alle persone che usano questo TS per davvero, la condizione è la stessa - aprire il monitoraggio, e copiare i trade da lì dove vuoi.
La redditività è molto piccola, e i drawdowns in ogni trade non sono di solito insignificanti. Lo SL sta per cinque (!) range giornalieri. Il prelievo ammissibile è di una cifra e mezzo, 0,015.
Tuttavia, il numero consentito di perdite di fila è 1, cioè possiamo perdere solo due SL di fila. Ma due SL sono dieci intervalli giornalieri! Cioè, l'intera figura. È vero, c'è un TP su tre intervalli giornalieri - in caso di movimenti bruschi indovinati (una volta è scattato quasi per intero, e la seconda volta è scattato a metà, invertendo lo stesso). Tuttavia, la stragrande maggioranza delle nostre prese sono al 15% del range giornaliero o meno (breakeven, più il trailing inverso). Approssimativamente, per compensare uno SL - è necessario avere ben 30 acquisizioni!
Tutto sommato, come il comportamento di "martin". Se non fosse per gli enormi drawdown consentiti - potremmo raccomandarlo con entrambe le mani. Così com'è... Ce l'ho separatamente su un cent... Lo spread è più grande lì che sulla demo, e quindi il profitto è ancora meno, ma ancora nessuna perdita... sta guadagnando molto lentamente...
Bene... Non sono contrario al fatto che la gente usi questo TS per se stessa per davvero, la condizione è la stessa - aprire il monitoraggio, e copiare i trade da lì ovunque.
interessante... dovrò pensarci... la questione è che sono in attivo da mezzo anno ormai! Sì, con l'attuale drawdown essenzialmente di rimbalzo...
Chiudo il conto - ti mando il numero di conto per postare il TC sul LIGI exp bidding!!!
interessante. dovrò pensarci... l'altro problema è che sono in attivo da mezzo anno ormai! Sì, con l'attuale drawdown essenzialmente di rimbalzo...
Chiudo il conto - ti mando il numero di conto per postare il TC sul LIGI exp bidding!!!
interessante. dovrò pensarci... l'altro problema è che sono in attivo da mezzo anno ormai! Sì, con l'attuale drawdown essenzialmente di rimbalzo...
Chiudo il conto - ti mando il numero di conto per postare il TC sul LIGI exp bidding!!!
Nessuna domanda, ci saranno dei codici.