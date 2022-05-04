Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 228
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque TS per saldo:
I migliori 20 TS per qualità commerciale:
Grafico dei primi cinque TS per qualità di trading:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Tutto è andato in malora da queste parti. L'entusiasmo è sparito?
Di quale entusiasmo stai parlando?
L'ho detto più di una volta - la Lega è un insieme di semplici TS che lavorano su un conto demo tutto il tempo. È fatto, e io sostengo il processo.
Quello di cui ho bisogno - ce l'ho. La Lega mi dà un'idea di quali TS funzionano su quali simboli e quali no.
Di cos'altro avete bisogno? Di quale entusiasmo hai bisogno?
Di quale entusiasmo stai parlando?
L'ho detto più di una volta - la Lega è un insieme di semplici TS che lavorano su un conto demo tutto il tempo. È fatto, e io sostengo il processo.
Quello di cui ho bisogno - ce l'ho. La Lega mi dà un'idea di quali TS funzionano su quali simboli e quali no.
Di cos'altro avete bisogno? Di quale entusiasmo hai bisogno?
:-) NON AGITARTI COSÌ TANTO. STA SOLO SCHERZANDO, PERCHÉ È UNA SPINA NEL FIANCO IN OGNI BOTTE...
Qualsiasi strategia di trading di medio livello, su coppie diverse, mostra risultati diversi in momenti diversi.
Questo perché il mercato cambia continuamente (all'infinito e arbitrariamente), perché il forex è un mercato libero. Un robot e 40-50 coppie di valute sono sufficienti per assicurarsene.
Quando lo provi su MT5, in modalità tick reali, otterrai la stessa immagine che otterresti da alcune centinaia di Expert Advisors.
E non ha alcun senso spendere così tanta energia e tempo. Il risultato finale è ovvio.
Il PAMM di quest'anno uscirà dal crollo? Vorrei vedere dei risultati reali, non dei grafici sbiaditi. Come l'hai messo nel pubblico dominio.
Merda, questa è la quinta volta che penso di avertelo detto - la password di investimento è stata postata nel thread. Se questi sono "grafici sbiaditi" per voi, allora chiaramente non avete bisogno di alcun grafico.
La PAMM, purtroppo, a settembre è entrata di nuovo nel drawdown del trenta per cento. In ottobre ho iniziato a uscire, ma molto lentamente.
Testandolo su MT5, in modalità real ticks, è possibile ottenere la stessa immagine che si ottiene da alcune centinaia di esperti.
E non ha alcun senso sprecare così tanta energia e tempo. Il risultato finale è ovvio.
No, Petros, ti sbagli.
Prendi l'EA e cerca di ottenere su MT5 "questa stessa immagine"su 672 TS(ho evidenziato la parola chiave).
Un'ottimizzazione richiede da una a cinque ore di lavoro. In media - tre ore. Quindi, la tua affermazione equivale a dire "puoi ottenere la stessa immagine su MT5 in 2 mila ore".
Puoi, Petros, io non discuto... È possibile. Tranne che duemila ore sono quasi tre mesi di lavoro continuo su un computer non proprio debole (ho un i7-8700 con 16 GB di RAM). Inoltre, si ottengono i risultati solo per il momento in cuisi esegue l'ottimizzazione.
Nel mio caso, tutti questi risultati sonocostantemente aggiornati.
Questo è il punto, praticamente non perdo tempo ed energia ora - ogni giorno circa una dozzina di esperti passano da una divisione all'altra - il passaggio richiede esattamente mezzo minuto per ogni esperto. Inoltre, da tre a dieci TS devono essere ri-ottimizzati ogni giorno - metterlo su richiede altri cinque minuti per tutti i TS, e dopo la ri-ottimizzazione "riempire" i risultati trovati nel codice richiede da tre a cinque minuti per ogni TS.
Cioè, la mia TC League è solo "l'esecuzione di MT5 su tick reali" di tutti i 672TS, ma con un impegno di tempo praticamente nullo.
E a proposito di "qualsiasi TS mostra risultati diversi" - questo è esattamente quello con cui ho iniziato tre anni fa! E proprio qui ho visto alcune persone provare il fatto che, diciamo, il MAX TS ANYTIME non può mostrare alcun trading redditizio. Nel migliore dei casi si tratta di "chiacchiere intorno allo zero". La realtà dimostra che il più vecchio sistema redditizio, che ha funzionato per più di un anno, è costruito sul MA.
Merda, questa è la quinta volta che penso di avertelo detto - la password di investimento è stata postata nel thread. Se questi sono "grafici sbiaditi" per voi, è chiaro che non avete bisogno di alcun grafico.
La PAMM, purtroppo, a settembre è andata di nuovo in un drawdown del trenta per cento. In ottobre ha cominciato a uscire, ma molto lentamente.
Che senso ha allora la lega, visto che è in perenne esaurimento. Non hai uno scalper, traduci l'algoritmo a prezzi aperti, esegui tutti i sistemi nel tester per un'ora. E gettarli nella spazzatura, naturalmente. La speranza alimenta la gioventù, tu non sei un giovane.
L'hai provato tu stesso? Il modulo eseguibile è sopra l'argomento.
Non sei un giovane uomo...I prezzi di apertura sono solo un tick invece di quattro OHLC. Cos'è 2 mila ore, cos'è 500 ore al massimo (non mi occupo di tutte le zecche, dopotutto) - non c'è proprio questo tempo. Il punto è avere sempre una serie di TC, che mostrano i risultati. Ho quel set. Di cosa hai bisogno, non lo so. E se hai intenzione di essere arrogante, non ti risponderò affatto.