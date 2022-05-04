Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 222
Questo è improbabile. Se l'ordine non si è aperto a causa di un errore, sarà riportato nel log.
Inoltre, i maghi che finiscono in 2 entrano solo con ordini pendenti.
Quindi la differenza nel trading può essere dovuta solo a differenze di quotazioni e ad un ulteriore "effetto farfalla".
Secondo me, se il TS mostra un "effetto farfalla" significa che il TS è instabile. Un TS funzionante dovrebbe in generale mostrare risultati vicini su diversi conti.
spc. Osservando...
Ci si è chiesti se ci sono casi in cui, anche dopo l'ottimizzazione, il TC mostra risultati molto scadenti.
Ecco un caso simile in questo momento.
TS 142341 (ChnTrendDTS su EURCAD) anche dopo l'ottimizzazione ha mostrato una qualità "meno 60%" e ha persino perso sulla storia... Bene... Lasciamola così...
George, forse alla fine risponderai al mio suggerimento di raccogliere statistiche? #2175 pagina 218
Questi dati sono stati scritti direttamente nel codice sorgente dei sistemi per qualche tempo. Ora, un po' più, un po' meno, ma come usarli?
Supponiamo di avere statistiche su TS EMATrendRTS sul simbolo EurUsd per due anni.
Cioè avete approssimativamente questo (minimo) insieme di dati: vita; profitto guadagnato dopo il ritiro dal trading. Per esempio:
1. 85 giorni, +15Usd
2. 24 giorni, -30Usd
3. 310 giorni, +120Usd
ecc.
Aggiungi tutti i profitti guadagnati e ottieni finalmente quanti soldi questo sistema ha guadagnato (o perso) su questo simbolo durante il tempo di raccolta delle statistiche (oltre due anni).
Se il valore è positivo, allora il TS su questo simbolo in mediaguadagnerà, se il valore è negativo - perderà.
Condizione obbligatoria per la raccolta delle statistiche è il ritiro della ST dal commercio. Finché il sistema non viene rimosso dal commercio, i risultati del commercio per il periodo di vita corrente non dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo.
Il problema è che queste statistiche per il TS "buono" sono raccolte molto lentamente.
Ma, per qualsiasi TC è ora raccolto. Come ho detto, nel testo stesso della classe TC. Quindi non posso darlo sotto forma di tabelle, ma per il mago di interesse, è abbastanza realistico.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Grafico dei primi cinque per equilibrio:
La top 20 TS in termini di qualità del trading:
Top five chart per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi
Il grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi
Prima ho stabilito quanto segue:
1. La vita media di un TC è di 3 mesi
2. La divisione superiore (composta da TC "buoni") è la più poco redditizia per TC.
Cosa propongo: propongo di raccogliere statistiche per tutti i 672 TC. Quando queste statistiche sono raccolte per un periodo di tempo sufficiente (diciamo due anni - la maggior parte dei centri di ricerca attraversa 8 cicli di vita durante questo periodo), tutti i 672 centri di ricerca possono essere analizzati per determinare quali non sono redditizi. Ed escluderli dalla lista dei candidati per davvero. E anche negare loro l'accesso alla divisione superiore indipendentemente dalla loro qualità attuale o dall'equilibrio attuale.
Si tratta di ripassare i codici. Si registrano le statistiche di chiusura e di saldo.
Bene... Vediamo...
George - fornire il codice di registrazione per il mio account
2599118
magik 642150
codice reg...
ha installato un indicatore che mostra gli scambi sul grafico, finora il volo è normale - ecco un esempio: