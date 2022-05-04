Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 217
Sei un po' tirchio, Joe. Non so dove sia il tuo account in quale cucina e sotto quale nome. Cosa dovrei fare, cercare su Google "il conto di Joe ha un drawdown del 23%"?
Bene, se non vuoi monitorarlo qui, dimmi il drawdown e ti faccio un grafico sulla lavagna. Alla vecchia maniera. :D E forse possiamo stimare un po' la resa della tua lega...
Ho detto ripetutamente - PAMM uscirà dal crollo - solo allora aprirò il segnale. Ora è ancora in grave calo. Quando esce - non lo so.
Lo dico dall'inizio del thread.
Non ho nessuna idea. Solo "sospetti" intuitivi. Io, diciamo, uso i sistemi ChnTrendSP, ma non so dire chiaramente perché. Al massimo, "mi sembra che siano i più stabili, anche se non afferrano le stelle dal cielo".
Ed è questa la domanda, elaborare una metodologia per selezionare i TC promettenti non in modo intuitivo, ma logico. Purtroppo non posso suggerire nulla.
Sto cercando di analizzare qualcosa. Giusto, sbagliato, non lo so. Se le idee di analisi sono deliranti, allora criticatele. Se sono ragionevoli, allora aiuta.
Ma non c'è niente che tu voglia fare.
Ecco un esempio, ho calcolato che in media la divisione superiore scambia il peggio. Ho una supposizione che è a causa dei sistemi RTS, perché mostrano una migliore qualità (fino al momento del tiro di controllo) e quindi la loro % in Vyshka è più alta che in altre divisioni. Ma senza statistiche sui profitti è impossibile verificarlo.
Romano,
Che senso ha monitorare un conto dove la Lega scambia 0,01 - 0,1 lotti e tu scambi 5,0 lotti con le tue mani. Cosa vediamo?
IMHO la Lega ha bisogno di un conto separato.
Romano,
Che senso ha monitorare un conto in cui la Lega scambia 0,01 - 0,1 lotti e tu scambi 5,0 lotti con le tue mani. Cosa vediamo?
IMHO la Lega ha bisogno di un conto separato.
Muoviti!!! finora, tutto bene. Forse - più tardi. Aumenterò il coefficiente di peso (rischi) della TS LIGE. Quando (inizio luglio) erano 10% - era un lento scarico, ora parte dei sistemi abbattuto, mettere quelli nuovi, ci sono rischi e 1%, solo questi TC non sono ancora stati nei mestieri sui loro segnali di trading. Dovrei capire un'altra cosa nei post di luglio-agosto, che anche se imposto il 10% di rischio in un robot, non significa che perderò questa percentuale, cioè, che a questa percentuale c'è la possibilità di perdere il 50% del deposito in attesa dello scatto di controllo.
L'eurofondazione ha fatto un po' di capricci in questo caso - grazie al micro conto in prova.
È così che Joe dovrebbe vincere, non masticando il moccio di un anno.
Se solo fossero soldi veri, Dasha... Ho avuto un centinaio di "vittorie" come questa nella mia lega...
Se solo, Dasha, fossero soldi veri... Ho avuto un centinaio di queste "vincite" nella Lega...
Non trasformarti in un Neanderthal. È un concorso, le vincite sono soldi veri.
Non trasformarti in un Neanderthal. Sto dicendo che è un concorso e che non stai rischiando nulla. Se non vinci, al diavolo, il che è ben diverso da quando rischi i tuoi soldi e li perdi se perdi.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
I TC più vecchi con almeno 50 scambi:
Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Cercate 743642, 643550, 743942. La loro caratteristica distintiva è una DD molto piccola. Probabilmente vale la pena dare un'occhiata più da vicino al TS con DD basso, e anche con SL=1 coda.
Nel rapporto ci sono diversi TP con DD=0. Come dobbiamo interpretarlo? Non sono diventati negativi durante due anni di test?