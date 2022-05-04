Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 221
Laryx - questo è il migliore, secondo me, e non mi sembra di essere confuso, hai postato qui qualcosa come l'arbitraggio o qualche tipo di ghirigori dello schermo... Ero interessato a leggere e imparare qualcosa di nuovo...
Ad ogni modo, posta quali argomenti stavi facendo e postando prima del tuo TC LIGHTS, sembra che ci sia ancora un forum puramente quarto...
----------------
e anche - scrivere - l'ordine di formazione e la pubblicazione del BEST sui vostri grafici - è in generale cosa? per quale periodo di trading o dopo l'ottimizzazione? come in generale i vostri rapporti sono formati sulle immagini ogni lunedì sulla base di quali dati?
Può il TS di LIGI, dopo un'eccessiva ottimizzazione, rivelarsi con il suo nuovo chiaro mago per essere tra i migliori nella classifica dei rapporti?
Te l'ho già detto, mi sono interessato al forex intorno al 2012, su suggerimento di un conoscente di internet.
Aveva un sistema superdotato, che stava sviluppando da diversi anni, e che si offriva di trasformare in un esperto. Abbiamo passato circa mezzo anno a scrivere proprio questo robot e a migliorare il sistema allo stesso tempo.
Il sistema ha mostrato 15 anni di profitto sulla storia. Sul conto reale ha iniziato a fallire dopo tre mesi e ha perso tutto il profitto che aveva guadagnato.
È allora che mi sono chiesto: perché sviluppare il sistema per anni e poi codificarlo per mesi, se il risultato del suo lavoro non è molto diverso dal risultato dei sistemi più semplici? A quel punto avevo già studiato un bel po' di raccomandazioni e blog diversi, e le più vicine a me erano le idee di Igor Chechet - ho deciso di creare la Lega degli Expert Advisors sulla base dei suoi consigli.
L'idea della Lega, ancora una volta, è quella di avere sempre degli esperti, che non sono solo testati sulla storia, ma hanno anche una storia di demo di successo. Allo stesso tempo, questi esperti dovrebbero essere semplici, e il più possibile. La Lega funziona ( 2 direzioni x 3 tipi di ingressi x 4 tipi di accompagnamento) = 24 TS per simbolo.
"Ghirigori dello schermo" - non l'ho mai fatto, ma sono stato attivamente coinvolto nella discussione, il problema principale con gli autori di tutti questi "ghirigori" è che offrono possibilità astratte di output dello schermo, ma non offrono assolutamente nulla per applicarle. Ci sono state tre persone che hanno mostrato disegni molto belli e colorati, ma l'applicazione pratica di tutte queste caratteristiche agli indicatori era molto scarsa - al massimo solo un altro indicatore colorato.
Non ho avuto a che fare con l'arbitraggio. Ne ho letto un po' nel blog di Chechet, ma non ho fatto nulla da solo.
Laryx è il mio vecchio nickname, che mi sono inventato molto tempo fa e che ho usato su molti forum.
e un'altra cosa - scrivi - l'ordine di formazione e visualizzazione del Best sui tuoi grafici - è anche cosa? per quale periodo di trading o dopo l'ottimizzazione? come generi questi rapporti sulle immagini ogni lunedì in base a quali dati?
I grafici mostrano solo i sistemi che sono attualmente in funzione. Il migliore dei sistemi per tre tagli: equilibrio, qualità e durata del trading senza un "colpo di prova". I grafici e le tabelle mostrano i risultati di tutti i sistemi, a partire dall'ultimo momento della loro sovraottimizzazione e installazione sul trading demo. Le date della costruzione sono mostrate ovunque - questo è il giorno in cui il sistema è stato sovraottimizzato (o spostato da una divisione all'altra) e da allora è in funzione.
I sistemi totali sono sempre (2 direzioni x 3 tipi di ingresso x 4 tipi di accompagnamento) x 28 caratteri = 672. Sono sempre in esecuzione su uno dei tre conti demo, a seconda della qualità di trading mostrata. Io chiamo questi conti "divisioni di lega".
I rapporti sono molto semplici - ogni fine settimana eseguo degli script che eseguono tutti i TS della Lega e selezionano i trade di ogni sistema dalla storia del conto demo. Questi dati sono poi utilizzati per costruire i grafici di equilibrio che pubblico. I primi venti per tre tagli - ho messo in tabelle e i primi cinque in tabelle. Queste tabelle e grafici sono pubblicati ogni lunedì mattina.
Può il TC LIGI, stupidamente dopo un'eccessiva ottimizzazione, essere con il suo comprensibilmente nuovo mago tra i migliori del palinsesto?
Dopo l'iper-ottimizzazione il TS non ha ancora fatto alcun trade - come farà ad arrivare da qualche parte?
Se intendi "in poco tempo" - allora in teoria questo può accadere, ma in pratica non è realistico.
Giudicate voi stessi - ci sono tre tagli di rapporti - equilibrio, qualità, durata.
Un TC che è stato appena sovra-ottimizzato, o che è appena entrato nella divisione - non può in alcun modo entrare nel Duration Top, anche se guadagna 50 trade in poco tempo (minimo per entrare nel Duration Top) - avrà ancora l'ultima build, e sarà alla fine della coda.
In teoria, un TS può arrivare al Top in termini di equilibrio o di qualità molto rapidamente, il giorno stesso. Ma perché questo accada qualcosa di assolutamente fantastico - per la tabella di equilibrio TS dovrebbe guadagnare più di $ 30, che è abbastanza problematico a un lotto costante 0,01 (non ho scalper, e il timeframe minimo, su cui il TS lavorare - M15). E per entrare nel grafico dell'equilibrio - TS deve guadagnare almeno 90 dollari.
Con Top in qualità - la situazione non è migliore. Il mio punteggio di qualità funziona per la storia di almeno 10 scambi. Quindi TS deve eseguire questi 10 affari, difficilmente è possibile nello stesso giorno. Ma in una settimana è realistico. Tuttavia, per ottenere la classifica dei 20 trade, dovremmo mostrare la qualità del trade all'85% o superiore - non è un compito facile per TC. Nel valutare la qualità, vengono presi in considerazione l'uniformità della curva, il profitto medio per scambio e il rapporto di Sharpe. Pertanto, non è sufficiente fare 10 operazioni redditizie di fila - dovrebbero anche rendere, e la curva dovrebbe apparire piuttosto liscia.
E il mago, che sia nuovo o vecchio, non c'è differenza. I sistemi possono entrare nei rapporti solo dall'ultima costruzione, o dall'ultimo spostamento da una divisione all'altra.
Questo è il bello. Si prega di descrivere, se non è difficile - gli attuali periodi effettivi (in tempo e %) dell'ottimizzazione stessa, i test di back-end prima di metterla su trade demo ...
e un'altra richiesta, se non avete - aggiungere per esempio, controlli per l'apertura dell'ordine, in modo che, per esempio, quando le condizioni di entrata sono innescate - l'ordine non è posto, sarà posto...
E in generale, grattiamo il tuo PAMM nei maghi neri, per esempio, 640150, 642152, 143141, 143750, 740250 - puoi guadagnare soldi per riempire...
Continuerò a fare offerte a casa mia lunedì.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
I migliori cinque grafici per equilibrio:
I migliori 20 in termini di qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per qualità del commercio:
I 20 TS più lunghi, con almeno 50 scambi:
Il grafico dei cinque TS più vecchi, con almeno 50 scambi:
George! Ciao! Si prega di fornire i codici di registrazione al vostro account e ai maghi:
2599118
643550
2599118
543350
2599118
640151
-------------------------
Inoltre, per favore - controlla che ci siano tutti i tipi di controlli sui SEGNALI TS LIGHTS per aprire/cancellare gli ordini - non mi sembra di avere tutti gli ordini aperti ...
T.K. forse i grafici sono diversi da quelli che hai postato, sulla relativa rivista... - Controllerò come sarà il commercio a partire da oggi...
Metterei le parole "conto" e "mago" davanti per renderlo chiaro.
Conto: 2599118
Magia: 643550
RegCode: 1436303326
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 543350
RegCode: 823934588
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 640151
RegCode: 60571509
-----------------------------------
Inoltre, per favore - controlla che ci siano tutti i tipi di controlli sui SEGNALI TS LIGHTS per aprire/cancellare gli ordini - non mi sembra di avere tutti gli ordini aperti ...
T.K. forse i grafici sono diversi da quelli che hai postato, sulla relativa rivista... - controllerà il trading dal momento attuale...
Questo è improbabile. Se l'ordine non si è aperto a causa di un errore, sarà riportato nel log.
Inoltre, i magiks che terminano il 2 - solo gli ordini pendenti sono inseriti a tutti.
Quindi la differenza di trading può essere dovuta solo alla differenza di quotazioni e a un ulteriore "effetto farfalla".
Secondo me, se il TS mostra un "effetto farfalla" significa che il TS è instabile. Un TS funzionante dovrebbe in generale mostrare risultati vicini su diversi conti.