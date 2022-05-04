Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 229
L'hai provato tu stesso? Il modulo eseguibile è sopra l'argomento.
Sei un fottuto idiota...I prezzi di apertura sono solo un tick invece di quattro OHLC. Cos'è 2 mila ore, cos'è 500 ore al massimo (non gestisco tutte le zecche, dopotutto) - non c'è proprio questo tempo. Il punto è avere sempre una serie di TC, che mostrano i risultati. Ho quel set. Di cosa hai bisogno, non lo so. Se hai intenzione di essere arrogante, non ti risponderò.
Chi vi ha detto di fare 600 sistemi? Fare un normale 10 .
Dov'è il "problema"? Non lo vedo.
L'obiettivo è quello di avere una serie completa di TC rilevanti. Non mi interessa se sono buoni o cattivi, basta che siano completi.
Ho tutto.
Quali "problemi"? È tu hai un problema - non hai idea di cosa stai aspettando, dei fottuti Grails, che non devono fare assolutamente nulla, c'è solo un pulsante "chop dough". Ma non c'è una simile trovata nella Lega...
Beh, è inutile discutere con te, come un muro. Hai già perso tutti i tuoi seguaci.
Che cazzo di "adepti". Sei tu che agiti le acque qui, chiacchierone. Sei tu che hai il compito di "allevare le pecore" vendendo i tuoi tester grails.
Non sto vendendo nulla, la Lega è completamente aperta, se qualcuno è interessato può usare i risultati. Nessuno è interessato - non mi offendo, personalmente ho bisogno della Lega.
E quello che ti serve dalla Lega, non lo sai.
Se lo metti sul forum, la gente può valutarlo. Ha senso?
Quindi?
L'ho già sentito dire molte volte. Certamente per i tester grails - la Lega non ha assolutamente valore, il che è abbastanza in linea con la tua valutazione. Tutto vero.
Sto solo dando la mia valutazione basata su un anno di osservazione del tuo thread. Ne ho il diritto.
Sì, riguardo a quei 38 prodotti che hai sul tuo profilo.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
Il lavoro più lungo 20 TS con un numero di scambi di almeno 50:
Il grafico dei cinque TS più lunghi con almeno 50 scambi: