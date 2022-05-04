Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 223
George - fornire il codice di registrazione per il mio account
2599118
mago 642150
Tu sei tutto il sei .... Oh, si faranno vedere...
Tu sei tutto il sei .... Oh, si faranno vedere...
spc. :-)
Non mi interessano i numeri, è il calendario e il risultato che conta.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 TS per qualità di trading:
Top five TS chart per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Si trattava di questo?
Eh... Se quello è lo Stato di Georges, è un peccato, naturalmente... Scusa, Georges - niente di personale.
Stai ascoltando Dasha Baskakova?
Te l'ho detto molte volte - ho un PAMM e sono ancora in un drawdown del 30%. Ma, è sceso fino al 70% di drawdown, quindi - lentamente ma sicuramente si sale. Quando uscirò - allora aprirò il segnale. Grazie alla Lega.
E ora penso alle opzioni dello scalper - anche sulla base dei dati ottenuti dalla Lega.
Non sto imponendo niente a nessuno, e non sto vendendo niente, a differenza di Dasha. Ho solo bisogno dell'argomento per nutrire il mio ego, e gestisco la Lega solo per me stesso. Mi mostra più o meno quello che mi aspetto da esso. Una volta mi è stato dimostrato che è impossibile costruire un TS redditizio con MAK. La Lega ha dimostrato che questo non è vero, è possibile. Ecco perché il TS più "duraturo" è basato sul banale MAK e mostra, inoltre, una qualità di trading molto decente.
Perdonatemi allora. Cancellerò i miei post.
Perdonatemi allora. Cancellerò i miei post.
È una delle statistiche degli aderenti alla lega di Roman. Almeno non lo sta nascondendo, a differenza di questo thread. Non credo che le statistiche dello studente e dell'insegnante siano fondamentalmente diverse.
Perché dovrei nasconderlo - ho fornito un link qui un paio di volte.
Che ti importa? Non sto cercando di venderti niente.
È di questo che si tratta?
Si chiama tuning e debugging.
A parte questo - su ogni robot (lo schermo dello strumento che viene scambiato) il TS LIGE ha un indicatore che visualizza le operazioni sul grafico. La percentuale scambiata è impostata su 1.
Gli screenshot dello schermo li posterò qui più tardi con gli scambi sotto i robot e le magie appropriate.
Sicuramente nel TS LIGE ci sono informazioni utili a cui pensare in termini di trading redditizio.
questo si chiama impostazione e debug.