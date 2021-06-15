1200 abbonati!!! - pagina 152

mit5x:

Ciao!

Sono nuovo del forex.

Voglio investire ~$4500. Questo non è l'ultimo dei miei soldi e non è tutto il mio portafoglio. Voglio solo metterne un po' in forex.

Voglio diversificare subito:

4 diversi broker forex, 4 diversi segnali.

Non sto inseguendo una redditività del 50-100% al mese. Ma anche il 5% al mese non è interessante, voglio di più. Non vorrei usare solo la copia dei segnali e il VPS per coprire le mie perdite.

Puoi dirmi quali segnali dovrei guardare prima?

Cosa dovrei guardare prima: massimo drawdown (<10%) e numero di trade di successo (>90%) con lunga durata del segnale (>26 settimane)?

La cosa principale è non farsi prendere dai divorzi.
 
Un momento storico di Baszkowitz!!!

- Mi dispiace molto, le mie scuse, abbiamo avuto una perdita oggi che era del 28%, alla fine siamo ancora in attivo. Questo account sarà rimosso questa settimana dopo aver risolto i bug. Molto probabilmente un nuovo conto sarà congelato, con un limite di bilancio rigido oaprirò il mio altro conto che è disponibile presso un altro broker.

 
Non l'ha soffiato via come succede, l'ha tenuto. Il che è un bene. Questo è un bene, probabilmente...

Cosa c'è di male? La cosa brutta è che non c'è profitto. Il conto è stato congelato all'inizio di quest'anno. Esattamente dove è crollato. Nello screenshot potete vedere il momento in cui il monitoraggio è iniziato (era il 21,78%) e le ultime cifre (20,54%). Significa che gli abbonati che sono stati seduti lì tutto questo tempo non hanno alcun profitto. Meno il costo dell'abbonamento. Quindi forse anche una perdita. E quelli che si sono iscritti più tardi sono sicuramente in perdita. Se non sono scesi in tempo... Anche se i suoi abbonati sembravano mantenersi stabili sotto i 200... Guardiamo il prossimo segnale e vediamo qual è la storia. A giudicare dalle sue parole, non ha più conti. Quindi sarà una sorpresa vedere un account con una lunga storia prima del monitoraggio...

 
Natalia ha avuto un così bel conto prima del monitoraggio (10-25% al mese) per quasi due anni, Alexey lo ha già da tre anni. L'altro conto avrà probabilmente 5 anni. Ma se dopo il monitoraggio non possono commerciare come facevano prima del monitoraggio, allora come ha detto un personaggio: "Ho dei dubbi".
 

Mashkovets non poteva farne a meno... ...ha iniziato a dare di matto...


 

Anche la cucina non ha aiutato in questo caso. Ancora una volta dichiarare le sue quotazioni invendibili e cancellare le sue perdite su un commercio così scadente non è un'opzione.

Mi chiedo con quale compagnia negozierà questa volta per far disegnare la sua storia commerciale? )))

 
Yevhenii Levchenko:

Mashkovets non poteva farne a meno... ...ha iniziato a dare di matto...


Per favore, mandami un link al segnale di questo eroe.
 

Sia nei segnali che nel mercato, le regole sono tali che molti utenti truffatori hanno imparato come imbrogliare la loro strada per arrivare in cima e attirare così tanti abbonati o clienti.

E più andiamo avanti, più ce ne sono, ma per qualche motivo non si fa niente.

