Non è che il criceto sia morto - funziona. Sì, c'è un drawdown al di sotto del 100%, ma questo non ha impedito di alzarsi e negoziare ulteriormente. E ha degli abbonati.
Quindi qui è tutto diverso. Nel senso che Elena non ha un approccio "solo uno sopravviverà". Gli arabi su cent account del server fxopen.real2 hanno una tale pratica. Credo che abbiano molti segnali nascosti che stanno disperdendo in segreto. E poi esporre i sopravvissuti al pubblico... Questo è quello che sembra, almeno.
È solo la storia che si ripete. E Mashko, sì, può parlare:) non mi ha risposto
E' solo che... ne ha passate tante oggi...
È semplice, è un cambio di tendenza.
Tratta solo la sterlina e l'euro. Ha venduto qualcosa lì. E la sezione "rischi" mostra che è carico fino alle palle degli occhi. Penso che la sterlina. 100 pips e un siluro al segnale... Forse anche oggi (se non chiude o se la coppia non va nella direzione giusta).
Il dollaro è stanco di salire, May se n'è andata, la sterlina è salita. E pensava di scendere ancora più in basso. Ora si terrà ben saldo.
Se è così, ci sarà presto un altro precedente con una storia di trading perfetta creata da truffatori. Forse decideranno di non prendere in considerazione la storia commerciale prima del monitoraggio...
100 pips sono un piccolo margine per sedersi sulla sterlina)
Se è così, ci sarà presto un altro precedente con una storia di trading perfetta creata da truffatori. Forse decideranno di non contare la storia del trading prima del monitoraggio...
Per quanto ho capito dai suoi commenti ha addebitato il 20% del deposito, che è potente, ma 300 pips è abbastanza per durare
Leva 1k100.
Wow, sta andando tutto fuori, sta usando attivamente Martin duro là, deduco, perché la diffusione del lotto è impressionante