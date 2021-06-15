1200 abbonati!!! - pagina 195
Oh, cavolo...
L'anno del maiale ha fatto sentire la sua presenza...
L'anno del maiale ha lasciato il segno...
robot o conduttore ... -
in qualsiasi momento tutto può andare a rotoli... perdendo l'80 o il 100% del saldo del conto... divertimento ...
Niente è stato provato. Le schermate mostrano ovviamente che i rischi sono sovrastimati in un caso di un fattore di pochi e nell'altro di un ordine di grandezza.
Una parte della storia è nascosta. Il che non si sa come sia stato ottenuto in primo luogo. Un risultato abbastanza atteso.
Non è stato un grande movimento, ma le cime hanno iniziato a cadere.
Oltre il 2000% a novembre.
Sono sicuro che il primo dei piombatori ha già preparato un nuovo segnale per sostituirlo.
Un altro. Non sono sicuro che lo pubblicherà sullo stesso account.
Non è nemmeno probabile.
Al posto di se stesso o di sua moglie (sorella), che è già apparsa qui, ci sarà un nipote, un fratello, un sensale...
Un altro top è scivolato, riproducendo un paio di centinaia di ingenuità.
COME. Come diavolo si fa a trovare un paio di centinaia di abbonati...... non capisco...
Bisogna essere cinici. Devi sapere in anticipo che la gente perderà i suoi soldi fidandosi di te. Saperlo e farlo comunque non è per tutti.
A mio parere, tutta questa storia della vendita di segnali ed Expert Advisor non ha un buon odore, per usare un eufemismo. Non credo che il venditore del segnale o dell'Expert Advisor sia così sicuro del suo sistema da rischiare responsabilmente il denaro di altre persone. Se era fiducioso, allora due opzioni sono probabili: o si è seduto tranquillamente e si è goduto la sua vita, o ha dato via gratis. Perché dovrebbe avere bisogno di 30 poliziotti quando ha una macchina da scrivere?
Gli indicatori sono un soggetto normale, non ci sono transazioni finanziarie, nessuna promessa e nessuna aspettativa di miracoli. Aiutare a scrivere codice per soldi probabilmente va anche bene. E tutto il resto...
Questo è un giudizio personale sulla situazione, nessuna recriminazione personale :)
Un altro top sucker, scouting un paio di centinaia di ingenuità.
Mi chiedo come ha fatto a diventare un top con 2 mesi di statistiche e a guadagnare un paio di centinaia di clienti?
All'inizio c'era il 200% per ogni mese, ma poi le meta-citazioni hanno chiarito e ricalcolato queste cifre. Ma a quel punto la gente era già entrata a frotte. Potete vedere nei commenti quanto sono indignati che le statistiche % siano cambiate.E come guadagnare il 200% è già stato detto. Diversi conti sono aperti e scambiati in diverse direzioni. Il sopravvissuto viene pubblicato.
Le meta-quotazioni non hanno niente a che fare con questo - c'era un consolidamento delle transazioni in un unico bilancio dalla parte del broker.
COME. Come diavolo si fa a trovare un paio di centinaia di abbonati...... non capisco...
Questi sono i soliti bot.
Cioè una persona fa un mucchio di conti qui, li deposita nei propri conti e si abbona al proprio segnale.
L'uomo sa che sta perdendo circa il 30% del suo denaro.
Ma spera di attirare la gente al suo segnale per recuperare il denaro.
Come possiamo vedere, l'occhio onniveggente di MQL non fa concessioni a questi truffatori.
L'amministrazione è fantastica - che altro posso dire.