danminin:

Vuoi rispondere alla mia domanda?

Abbiamo un nuovo top.

La descrizione giura che non è una rete o una martingala. Qualche idea sulla logica degli ingressi/uscite?


 
Vladimir Tkach:

Non era in cima prima? Voglio dire, lo era, poi ha iniziato una serie di sconfitte... E ora è di nuovo al top).

A giudicare dalla foto, è una comune macchina di mediazione.

 
(Divertente! Come puoi giurare che non sia un netwalker )))).

L'uscita è libera. Presa generale sul cestino. La voce è indicativa.

 
Ecco un esempio https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/rsi

Sul modello di sopra e sotto
Il Relative Strength Index di solito raggiunge i massimi sopra il 70 e i minimi sotto il 30, e questi di solito superano la formazione di massimi e minimi sul grafico del prezzo.

Cioè se si formano sotto il livello 30 e il prezzo della successiva entrata è inferiore al precedente ordine di mercato aperto (pose), allora entriamo (se non martin, allora lo stesso volume).

Coprire tutto con un profitto...

Ha un Expert Advisor orrendamente costoso con impostazioni MA. Questo può essere visto anche nella schermata delle impostazioni. E se testiamo la versione demo, tre МА del periodo 40 saranno estratti alla fine del test.

 

+ è in funzione dall'estate scorsa. Ma monitorato in aprile. Tratta solo due coppie di dollari: l'euro e la sterlina. Circa l'85% degli scambi sono in euro. E non c'è stato molto movimento dalla scorsa estate.

Ma è comunque una bellezza salire ancora.

 
Sto solo giocando con la stessa cosa ora ... Le immagini sono familiari, quindi ... :-)

E ho un MSI su di esso... e facendo una media su volumi crescenti.

Lo stesso funziona su MADIV, quando sotto il livello, entriamo a comprare attraverso un certo passo, chiudiamo sull'entrata opposta... come quello e qualcosa del genere...

Posso, se volete, descrivere l'algoritmo in dettaglio.

 
Ho notato che ha diverse voci in entrambe le direzioni allo stesso tempo. Poi condivide anche in entrambe le direzioni, praticamente nello stesso momento. Poi chiude un piccolo profitto.

