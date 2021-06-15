1200 abbonati!!! - pagina 148
Ha diverse entrate allo stesso tempo in entrambe le direzioni. Poi condivide anche in entrambe le direzioni, praticamente nello stesso momento. Poi chiude un piccolo profitto.
Già... si può vedere nella foto.
Stavo facendo un tale EA il mese scorso, il TS è approssimativamente il seguente:
1. apriamo 2 ordini a mercato diversamente diretti di uguale volume (lock) e mettiamo ordini pendenti sopra/sotto
2. quando il 1° ordine pendente scatta, cancelliamo il secondo ordine pendente che non è scattato
3. nella direzione attivata piazziamo un nuovo ordine pendente - cioè facciamo la media
4. chiuderlo usando l'importo virtuale dell'ordine take o profit nella valuta di deposito
5. cioè dopo l'ho modificato e ho impostato un paio di ordini pendenti diversamente diretti invece di un ordine pendente, e ho regolato il passo di immissione degli ordini e gli incrementi di 2 lotti per gli ordini pendenti
Il TS nel suo complesso è sorprendentemente abbastanza robusto
si può vedere dall'immagine che il concetto di simultaneità è inteso come la presenza TEMPO di entrambe le barre e le vendite nel mercato.
Per esempio, quando c'è una vasta gamma di baie di media (movimento di prezzo verso il basso) ci sono alcune piccole vendite... in sostanza ad esempio vende qualche piccolo profitto, naturalmente, vende - all'interno delle baie di mediazione.
Ha diverse entrate allo stesso tempo in entrambe le direzioni. Poi condivide anche in entrambe le direzioni, praticamente nello stesso momento. Poi chiude con un piccolo profitto.
Se volete, posso descrivere la vostra variante, includendo buy in sells o sells in bai; questo TS è ancora in fase di finalizzazione da parte mia, ma la base è già scritta - tutto è ELEMENTARE lì.
Nella descrizione di quel segnale, ci sono link a varie risorse dove si può scaricare qualcosa gratuitamente.
Ho passato l'informazione ai miei colleghi, ma hanno detto che c'era un codice con elementi di truffa. Quindi, non scaricate nulla lì.
L'amministrazione di mql5 è in grado di controllarlo e bannarmi se è confermato?
Nella descrizione di quel segnale, ci sono link a varie risorse dove si può scaricare qualcosa gratuitamente.
Ho passato l'informazione ai miei colleghi, ma hanno detto che c'era un codice con elementi di truffa. Quindi, non scaricate nulla lì.
L'amministrazione di mql5 è in grado di controllarlo e bandirlo in caso di conferma?
In teoria, sì.
C' era un post simile, se non sbaglio, sul segnale di Mashko... Dovremmo chiedere a@Sergey Golubev, se c'è una storia simile, di rimuovere anche l'annuncio dalla descrizione.
Nella descrizione di quel segnale, ci sono link a varie risorse dove si può scaricare qualcosa gratuitamente.
Ho passato l'informazione ai miei colleghi, ma hanno detto che c'era un codice con elementi di truffa. Quindi, non scaricate nulla lì.
Il classificatore di mql5 ha la possibilità di verificarlo e, in caso affermativo, di vietarlo?
Mandami l'url del segnale in privato, e lo passerò al service desk (per la loro considerazione).
Ognuno è stato aperto, alcuni prodotti sono già stati rimossi, tutti quelli che ho guardato sono per lo più link di affiliazione da uno dei broker, ma c'è un caso pesante di questo, come un sito di terze parti e l'e-mail nella descrizione, ecc.
Tutto trasferito al servizio (con un link alle ultime due pagine di questo thread). Non so il risultato (potrei non essere informato del risultato), solo per la considerazione degli amministratori.
Per informazioni.