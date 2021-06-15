1200 abbonati!!! - pagina 157
e c'era una storia così bella prima del monitoraggio.
Lo stesso vale per il grafico di Equity dopo il monitoraggio.
Inoltre, recentemente ha chiuso in perdita tutto quello che ha accumulato da quando è stato monitorato.
la linea di crescita è tornata al punto da cui è uscita al momento del monitoraggio.
tutti gli abbonati sono in perdita.
perché, alcuni hanno sottoscritto leggermente al di sopra del punto di monitoraggio, alcuni ancora più in alto, qualche altro più in alto. di conseguenza, tutti sono ora in deficit.
Luglio 2018. In cima alla classifica c'è il segnale di Natalia Mashkovtseva, grazie a una buona storia di due anni di domino del 10-20% e poi un cauto trading al 3-7% al mese.
I metachi devono assolutamente iniziare a setacciare questa merda nei segnali. Altrimenti, la gente tratterà la risorsa come una discarica.
Come vede la soluzione a questo problema?
Devono capire come farlo, per non offendere nemmeno i broker.
L'opzione migliore è che il servizio non guardi la storia passata. Tutti i problemi spariranno! E poi solo il mercato giudicherà e l'esperienza reale mostrerà...E il servizio può fare questo cambiamento oggi e il livello di tensione scenderà in un attimo.
Devono capire come fare per non offendere nemmeno i broker.
Immaginiamo che in questo momento ci siano centinaia di potenziali segnali del 20.000%+ in preparazione da qualche parte. Qualcuno ci sta provando, infatti, indipendentemente dai metodi che usa, e domani è pronto a pubblicare il suo sorprendente segnale al pubblico. E ci sono anche 100 segnali che sono stati pubblicati mezzo anno fa, un anno, forse 2 anni fa. Ma lì il rendimento è del 200-300%.
Chi è il vincitore?
E se non rispondiamo alla storia delle pulizie, chi è il vincitore? Quelli che commerciano bene. Quelli che commerciano bene e lanciano presto. Questo è giusto. E ora non è giusto.
Questi screenshot vengono dal tuo archivio personale o sono anche da qualche parte qui sul sito?