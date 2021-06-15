1200 abbonati!!! - pagina 153
Perché le meta-citazioni non vietano queste cose? Dopo tutto, la storia è chiaramente disegnata - tre anni di profitti tra il 10 e il 20% al mese. Né più né meno.
L'anno scorso anche Natalia Mashkovtseva ha avuto una storia così bella prima del monitoraggio, per circa due anni. Dopo il monitoraggio non era neanche lontanamente così e in sei mesi era tutto sparito. Chiaramente c'è qualcosa che non va.
Ora il top con 600 abbonati è come Sugar un anno fa. Il periodo iniziale di trading è di una o due posizioni al mese con un profitto del 50% o più. Per quanto mi riguarda, questo si ottiene centellinando i conti e aprendo trade opposti a caso, i conti persi vanno in malora, i sopravvissuti continuano a partecipare all'attrazione.
Perché non rendere disponibile la cronologia degli scambi dall'adesione al servizio per escludere tali truffe non è chiaro.
Le posizioni sono diventate più lunghe, con più perdite. Questo è il vero trading - oltre la seduta e la media.
Per qualche ragione molte persone pensano che l'overfixing e la media siano una brutta cosa. Cosa fai quando il prezzo si muove nella direzione sbagliata, chiudi una posizione?
Se lo fate spesso, queste perdite mangeranno tutti i profitti. Quindi bisogna aspettare il momento giusto e non chiudere subito.
Perché metaquote non bandisce tali truffatori? Dopo tutto, la storia è chiaramente disegnata - tre anni di profitto tra il 10 e il 20% al mese. Né più né meno.
Le Metaquotazioni sono redditizie perché sono poche, ma non rovinano la loro reputazione, e attirano correttamente gli abbonati. Come risultato, MetaQuotes ottiene un profitto stabile.
Saranno banditi solo quando il numero di persone con statistiche disegnate comincerà a influenzare la reputazione delle Metaquotazioni stesse, ma penso che la probabilità di un tale evento sia bassa.
Bannati di sicuro quando diventano sfacciati e postano segnali di estrazione in branco. Come hanno fatto recentemente gli indù (o "indiani")...
Anche se ci sono già stati numerosi precedenti in cui una lunga storia di domonitoraggio di segnali eccellenti è stata ridotta in macerie... "single", per così dire. E ci sono già state molte indignazioni sul perché questo sia il caso. E molti degli abbonati l'hanno fatto. Scriveva direttamente recensioni, dicendo: "disegna, fai qualcosa", ecc.
E ciò che è interessante, sembra che non sia osservato in mt5.
Mi interessa sapere che recentemente mi è stato dato un suggerimento su aleharank e il sito sta scendendo in classifica secondo le statistiche. Quindi forse la gente se ne sta andando lentamente. Ci sono altri servizi di copiatura...
L'anno scorso prima del monitoraggio Natalia Mashkovtseva aveva una storia così bella su due anni. Dopo il monitoraggio era vicino al nulla e in sei mesi ha perso completamente i soldi. C'è ovviamente qualcosa che non va.
Wow. Anche questo lo era! Questa è già una cyber gang di qualche tipo...
Andrey F. Zelinsky:
Mi piacerebbe vedere qualche giustificazione per le accuse.
Altrimenti non c'è altro che retorica.
I numerosi precedenti in cui i "professionisti" hanno fatto trading con profitto per anni mese per mese senza alcun drawdown significativo, e tutto va a rotoli dopo l'inizio del monitoraggio non significa nulla? Inoltre, è rotto dallo scenario più stupido - i tizi non sopportano i drawdown e cercano di pareggiare i conti al massimo. E così è lo stesso. A prima vista sembrava che Mashkovetz fosse un professionista a sangue freddo - ha ottenuto un drawdown e aspetta. Ma no, non è un fottuto professionista, è partito come se avesse iniziato ieri.
Wow. È successo anche questo! Questa è una cyber gang di qualche tipo...
Sì, solo su un broker diverso. Ho il sospetto che non stiano colludendo con i broker, ma che abbiano in qualche modo imparato a farlo in MT4.
Sì, solo su un broker diverso. Ho il sospetto che non stiano colludendo con i broker, ma che abbiano in qualche modo imparato a farlo in MT4.
Taras Gonchar sta riposando.Non chiedere - dove? Non lo so.