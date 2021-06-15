1200 abbonati!!! - pagina 156
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Un paio di screenshot con feedback e bilanciamento per segnale (tradotto dall'inglese, potete entrare e controllare):
Perché rimandare la gente qui a palesi stronzate?
La frase nell'articolo"Non ho alcun dubbio che questo sia un grafico "disegnato"." -- stronzate senza fondamento.
Bene, e la frase "broker fraudolento", cos'è?
p.s. Non mi dispiace leggere l'interiezione locale (a volte esilarante) dello stile "frode" -- ma mi piacerebbe vedere qualche giustificazione per le affermazioni.
Altrimenti, sono solo chiacchiere vuote.
Sono d'accordo che c'è molto soggettivo e nessuna prova in quell'articolo.
Ma ci sono ancora molte domande su questo commerciante. Per esempio, nel '17 aveva più di 1000 abbonati (quando era ancora in competizione con Taras) e poi ha scaricato tutti i suoi soldi.
Ma allo stesso broker, il suo segnale attuale, già nel 2017, non è perdente, è redditizio.
Ok, supponiamo che si tratti di conti diversi. In uno di essi ha perso soldi, e nell'altro ha guadagnato soldi.
Il prossimo.
Ecco l'inizio della descrizione del suo attuale segnale: "Esperienza di trading di più di 10 anni, secondo la mia strategia sviluppata. Sono venuto nel forex per guadagnare, non per perdere soldi".
In 10 anni dovresti aver già sviluppato uno stile, più o meno stabile, e sembra essere visibile prima del monitoraggio:
2016-й
2017-й
2018-й
2019-й
Cioè 10 anni di esperienza, dopo il monitoraggio va da qualche parte.
Quello sopra è uno screenshot del suo commento sulla perdita di zero dollari, "un errore tecnico". Allora aveva già guadagnato più di 600 abbonati ed eccolo qui. Stiamo parlando di diversi trade di marzo, guarda nella storia del trading per gli ordini di marzo 12 e 13, darò solo un ordine qui sotto, su candele Alpari. La linea verticale è il livello degli ordini diapertura e chiusura di Mashkovtsev
Dopo questo incidente, la crescita degli abbonati si è fermata e c'è stato un deflusso di abbonati.
Inoltre, recentemente ha chiuso in perdita in un momento di tutto ciò che ha guadagnato dal monitoraggio.
Ecco cosa scrive il trader esperto:"Mi dispiace molto, le mie scuse, oggi abbiamo avuto una perdita del 28%, alla fine siamo ancora in attivo. Questo account sarà rimosso questa settimana dopo aver risolto i bug. Molto probabilmente un nuovo conto sarà congelato, con una restrizione del saldo rigido o aprirò il mio altro conto che è disponibile presso un altro broker.
Solo chi è sul lato positivo se è tornato al punto di partenza del monitoraggio. La gente ha perso su UPU, sugli abbonamenti. E chi si è abbonato più tardi, sono in svantaggio. Non è chiaro per lui?
Ma lui è un esperto, questo è quello che scrive: "C'è una posizione lunga aperta su GBP/USD, il rischio è alto, se non sei pronto per questo, per favore, cancellati!"
Naturalmente, tutto questo può essere chiamato circostanziale, può succedere a chiunque. Ma, come scritto sopra, più di 600 persone si sono iscritte alla sua storia di tre anni di pulizie. Per quello attuale, è improbabile che abbia avuto il tempo di reclutare anche 20 persone.
Ecco perché ha già pronto un nuovo account con una bella storia. Ma non è la prima volta che ha scambiato come sulla storia. Penso che non sia giusto.
Una volta ho avuto un problema con la chiusura dei trade per motivi tecnici e tutto il mio conto si è chiuso su stop out. Ho scritto al supporto tecnico del broker (DTs) e si sono scusati e hanno riportato tutti i trade ed è stato come se la perdita non fosse mai avvenuta. Ero scioccato che questo potesse accadere. Non c'era assolutamente nulla nei registri! Cioè, i broker possono cambiare o restituire gli ordini ecc. in un paio di clic. Questa è la storia.
Smettila di dire sciocchezze e di sembrare un idiota ficcanaso - non ho la minima idea di chi sia Egor Vlasov - o dammi almeno una mia citazione sull'argomento
Poi coloro che lavoravano con questo broker non erano in grado di connettersi al server locale. A quanto pare, l'amministrazione ha preso provvedimenti.
Qui ho trovato una foto della storia del segnale di Vlasov su uno dei blog. A proposito, anche il blog stesso è interessante, riguarda Kirill Badaev, ma lui e Vlasov erano come fratelli gemelli all'epoca.
Poi coloro che lavoravano con questo broker non erano in grado di connettersi al server locale. A quanto pare, l'amministrazione ha preso provvedimenti.
Tacciono perché solo la giustificazione e il potere hanno peso - nessuno ha potere e nessuno dà giustificazioni, solo non comprovate - le vostre grida di "imbroglione" sembrano moccio di bambino sull'apparecchio.
LOL ))))
Hai gli occhi dietro la testa?
Non vedi che il segnale è aperto in un buco di merda che è noto per tutti i tipi di truffe )))).
Se il segnale fosse aperto a Peppers, Tick, ICM o Alps non ci sarebbe alcun pensiero di frode.
Ma il trader non può fornire una tale storia ai normali broker. Stanno perdendo per qualche motivo ))))
Lui. E per quanto riguarda gli screenshot precedenti... Non ho visto i suoi (di Mashkovtsev) segnali prima, solo questo. Ci sono molti di questi screencast (non specificamente il suo, ma in generale)? È già un intero archivio...
Lui. E per quanto riguarda gli screenshot precedenti... Non ho visto i suoi (di Mashkovtsev) segnali prima, solo questo. Ci sono molti di questi screencast (non specificamente il suo, ma in generale)? È già un intero archivio...
Ecco, per esempio, i migliori segnali di marzo 2017.