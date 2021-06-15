1200 abbonati!!! - pagina 149

Nuovo commento
 
Vladimir Tkach:

Nella descrizione di quel segnale, ci sono link a varie risorse dove si può scaricare qualcosa gratuitamente.

Ho passato l'informazione ai miei colleghi, ma hanno detto che c'era un codice con elementi di truffa. Quindi, non scaricare nulla lì.

L'amministrazione di mql5 è in grado di controllarlo e bannarmi se è confermato?

Capito, grazie.
Inviato al servizio (con i miei screenshot della descrizione del segnale, con un link alla pagina di questo thread e al tuo post).

 

Ho notato delle situazioni con questo servizio.

Non capisco bene perché questo accade.

  • Nei migliori segnali (secondo il numero di abbonati) con server di trading, che le società di intermediazione non hanno nemmeno il loro sito.
  • Quando clicco sul server, come filtro, vengono mostrati solo i segnali.
  • Apri un conto demo attraverso il terminale e ottieni questi spreads

  • Nessuno sano di mente con tali spreads (non il tempo di Rollover - il GMT-offset è diverso) aprirebbe un conto reale in questa società di brokeraggio.

Lo schema si presenta così:

  • Apre l'ufficio di sinistra.
  • Ho ordinato un MT4 per questo.
  • Creare diversi account specificamente per i segnali.
  • La crema viene presa.
  • Spendere solo per le recensioni positive e per la conquista dell'MT4.

Chiari truffatori quando la DC non ha un sito web, tutti i conti sono grail, la demo ha le peggiori condizioni di trading.


ZS Il sito è stato trovato. Sono passati due anni per questa truffa. Ora stanno sopravvivendo grazie al segnale.
 
fxsaber:

Ho notato delle situazioni con questo servizio.

Non capisco bene perché questo accade.

  • Nei migliori segnali (secondo il numero di abbonati) con server di trading, che le società di intermediazione non hanno nemmeno il loro sito.
  • Quando clicco sul server, come filtro, vengono mostrati solo i segnali.
  • Apri un conto demo attraverso il terminale e ottieni questi spreads

  • Nessuno sano di mente con tali spreads (non il tempo di Rollover - il GMT-offset è diverso) aprirebbe un conto reale in questa società di brokeraggio.

Lo schema si presenta così:

  • Apre l'ufficio di sinistra.
  • Ho ordinato un MT4 per questo.
  • Creare diversi account specificamente per i segnali.
  • La crema viene presa.
  • Spendere solo per le recensioni positive e per la costruzione dell'MT4.

Chiari truffatori quando la DC non ha un sito web, tutti i conti sono grail, la demo ha le peggiori condizioni di trading.


ZS ha trovato il sito web. Ha circa due anni. Ora stanno sopravvivendo grazie al segnale.
molte persone lo sanno già,

che ci sono broker falsi.

Dovresti quindi prestare attenzione al nome del broker quando scegli un segnale.

Il segnale è un buon esempio della capacità di un broker di ottenere un profitto.
 
multiplicator:
quindi quando si seleziona un segnale si dovrebbe anche prestare attenzione al nome del broker.

Per centinaia di abbonati attuali, è troppo complicato.

 
fxsaber:

Ho notato le situazioni con questo servizio.

Quale?

 
Salve, qualcuno potrebbe dirmi se è possibile aggiungere un allarme sonoro all'indicatore Fractalstandard?
 
Mi chiedo cosa sia successo al segnale del topiker?
 
Yevhenii Levchenko:

Quale?

Sì.

 
Vladimir Kononenko:
Mi chiedo cosa sia successo al segnale del topikaster?
Ha raggiunto i 3000 abbonati, ha guadagnato il resto della sua vita e gradualmente ha scaricato il segnale in una media lenta e dolorosa per gli abbonati
 
Ivan Butko:
Ha raggiunto i 3000, ha fatto soldi per il resto della sua vita e gradualmente ha perso il segnale nella media lenta e dolorosa per i suoi abbonati

C'è l'"Effetto Mandela"https://mrakopedia.org/wiki/Эффект_Манделы-ricordi persistenti di qualcosa che non è mai accaduto.

Gonchar non ha usato la media nella sua strategia - aveva solo gettoni da 10 punti su ogni ordine. Se avesse usato la media, è molto probabile che il suo segnale sarebbe sopravvissuto.

1...142143144145146147148149150151152153154155156...230
Nuovo commento