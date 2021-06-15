1200 abbonati!!! - pagina 149
Nella descrizione di quel segnale, ci sono link a varie risorse dove si può scaricare qualcosa gratuitamente.
Ho passato l'informazione ai miei colleghi, ma hanno detto che c'era un codice con elementi di truffa. Quindi, non scaricare nulla lì.
L'amministrazione di mql5 è in grado di controllarlo e bannarmi se è confermato?
Capito, grazie.
Inviato al servizio (con i miei screenshot della descrizione del segnale, con un link alla pagina di questo thread e al tuo post).
Ho notato delle situazioni con questo servizio.
Non capisco bene perché questo accade.
Lo schema si presenta così:
Chiari truffatori quando la DC non ha un sito web, tutti i conti sono grail, la demo ha le peggiori condizioni di trading.
che ci sono broker falsi.
Dovresti quindi prestare attenzione al nome del broker quando scegli un segnale.
Il segnale è un buon esempio della capacità di un broker di ottenere un profitto.
quindi quando si seleziona un segnale si dovrebbe anche prestare attenzione al nome del broker.
Per centinaia di abbonati attuali, è troppo complicato.
Ho notato le situazioni con questo servizio.
Quale?
Sì.
Mi chiedo cosa sia successo al segnale del topikaster?
Ha raggiunto i 3000, ha fatto soldi per il resto della sua vita e gradualmente ha perso il segnale nella media lenta e dolorosa per i suoi abbonati
C'è l'"Effetto Mandela"https://mrakopedia.org/wiki/Эффект_Манделы-ricordi persistenti di qualcosa che non è mai accaduto.
Gonchar non ha usato la media nella sua strategia - aveva solo gettoni da 10 punti su ogni ordine. Se avesse usato la media, è molto probabile che il suo segnale sarebbe sopravvissuto.