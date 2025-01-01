DocumentazioneSezioni
MQL5 Riferimento 

CreateCondition

Crea una condizione per una regola fuzzy dai parametri specificati.

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable*  var,      // variabile fuzzy
   CFuzzyTerm*      term,     // termine fuzzy
   )

Parametri

var

 [in]  Variabile Fuzzy.

term

 [in]  Termine Fuzzy.

Valore di ritorno

Stato della regola Fuzzy.

CreateCondition

Crea una condizione per una regola fuzzy dai parametri specificati.

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable*  var,      // variabile fuzzy
   CFuzzyTerm*      term,     // termine fuzzy
   bool             not,      // flag indicante se è necessario applicare negazione ad una condizione
   )

Parametri

var

 [in]  Variabile Fuzzy.

term

 [in]  Termine Fuzzy.

not

 [in] Flag che indica se è necessario applicare la negazione ad una condizione.

Valore di ritorno

Stato della regola Fuzzy.

CreateCondition

Crea una condizione per una regola fuzzy dai parametri specificati.

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable* var,      // variabile fuzzy
   CFuzzyTerm*     term,     // termine fuzzy
   bool            not,      // flag che indica se è necessario applicare negazione ad una condizione
   HedgeType       hedge     // tipo bundle condizione
   )

Parametri

var

 [in]  Variabile Fuzzy.

term

 [in]  Termine Fuzzy.

not

 [in] Flag che indica se è necessario applicare la negazione ad una condizione.

hedge

 [in]  Tipo di bundle condizione.

Valore di ritorno

Stato della regola Fuzzy.