- Conclusion
- Condition
- CreateCondition
CreateCondition
Crea una condizione per una regola fuzzy dai parametri specificati.
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
Parametri
var
[in] Variabile Fuzzy.
term
[in] Termine Fuzzy.
Valore di ritorno
Stato della regola Fuzzy.
CreateCondition
Crea una condizione per una regola fuzzy dai parametri specificati.
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
Parametri
var
[in] Variabile Fuzzy.
term
[in] Termine Fuzzy.
not
[in] Flag che indica se è necessario applicare la negazione ad una condizione.
Valore di ritorno
Stato della regola Fuzzy.
CreateCondition
Crea una condizione per una regola fuzzy dai parametri specificati.
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
Parametri
var
[in] Variabile Fuzzy.
term
[in] Termine Fuzzy.
not
[in] Flag che indica se è necessario applicare la negazione ad una condizione.
hedge
[in] Tipo di bundle condizione.
Valore di ritorno
Stato della regola Fuzzy.