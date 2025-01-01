DocumentazioneSezioni
CGenericFuzzyRule

Classe base per entrambi i tipi di regole fuzzy.

Dichiarazione

   class CGenericFuzzyRule : public IParsableRule

Titolo

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      IParsableRule

          CGenericFuzzyRule

Discendenti diretti

CMamdaniFuzzyRule, CSugenoFuzzyRule

I metodi della classe

Descrizione

Conclusion

Ottiene ed imposta la regola conclusione Fuzzy

Condition

Ottiene ed imposta la condizione (if) 'se' (insieme di condizioni) per una regola fuzzy

CreateCondition

Crea una condizione per una regola fuzzy da parametri specificati

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare
