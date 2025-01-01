CGenericFuzzyRule
Classe base per entrambi i tipi di regole fuzzy.
Dichiarazione
|
class CGenericFuzzyRule : public IParsableRule
Titolo
|
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
IParsableRule
CGenericFuzzyRule
Discendenti diretti
I metodi della classe
|
I metodi della classe
|
Descrizione
|
Ottiene ed imposta la regola conclusione Fuzzy
|
Ottiene ed imposta la condizione (if) 'se' (insieme di condizioni) per una regola fuzzy
|
Crea una condizione per una regola fuzzy da parametri specificati