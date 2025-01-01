Regole sistemi fuzzy
Un sistema fuzzy (sistema logico a inferenza fuzzy) è una ricevuta di conclusione nella forma di un insieme fuzzy corrispondenti ai valori correnti degli input con l'uso di una serie di regole fuzzy ed operazioni fuzzy.
Le regole fuzzy determinano la relazione tra input ed output di un oggetto in esame. La quantità di regole nel sistema è illimitato. Il formato generalizzato di regole fuzzy è il seguente:
secondizione della regola, allora conclusione della regola.
Condizione della regola descrive lo stato corrente dell'oggetto. Conclusione della regola descrive come la condizione ha effetto sull'oggetto.
|
Classe di regole per sistemi fuzzy
|
Descrizione
|
Classe per l'attuazione di una regola logica fuzzy per l'algoritmo Mamdani
|
Classe per l'attuazione di una regola logica fuzzy per l'algoritmo Sugeno
|
La classe imposta una condizione fuzzy espressa dalla coppia "Variabile Fuzzy — Termine Fuzzy".
|
LA Classe definisce un insieme di condizioni Fuzzy collegate tra loro da un operatore.
|
Classe base per l'attuazione dei due tipi di regole fuzzy.