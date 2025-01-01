- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
ExceptWith
Produce l'operazione di differenza tra la raccolta corrente es una raccolta passata (array). Rimuove dall'insieme corrente (array) tutti gli elementi presenti nella raccolta specificata (array).
Una versione per lavorare con la raccolta che implementa l'interfaccia ICollection<T>.
|
void ExceptWith(
Una versione per lavorare con un array.
|
void ExceptWith(
Parametri
*collection
[in] Una raccolta da escludere dall'attuale set.
&collection[]
[in] Un array da escludere dal set corrente.
Note
Il risultato viene scritto nella raccolta corrente (array).