- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
UnionWith
Produce l'unione della raccolta corrente ed una raccolta passata (array). Aggiunge agli elementi mancanti della raccolta corrente (array) dalla raccolta specificata (array).
Una versione per lavorare con la raccolta che implementa l'interfaccia ICollection<T>.
|
void UnionWith(
Una versione per lavorare con un array.
|
void UnionWith(
Parametri
*collection
[in] A collection with which the current set will be united.
&collection[]
[in] Un array con cui il set corrente verrà unito.
Note
Il risultato viene scritto nella raccolta corrente (array).