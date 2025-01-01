MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliISet<T>SymmetricExceptWith
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
SymmetricExceptWith
Produce l'operazione di differenza simmetrica tra la raccolta corrente ed una raccolta passata (array). Modifica la raccolta corrente per contenere solo elementi presenti nell'oggetto sorgente o nella raccolta specificata (array), ma non in entrambi essi.
Una versione per lavorare con la raccolta che implementa l'interfaccia ICollection<T>.
|
void SymmetricExceptWith(
Una versione per lavorare con un array.
|
void SymmetricExceptWith(
Parametri
*collection
[in] Una raccolta con cui produrre la differenza simmetrica .
&collection[]
[in] Un array con cui produrre la differenza simmetrica.
Note
Il risultato viene scritto nella raccolta corrente (array).