DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliISet<T>SymmetricExceptWith 

SymmetricExceptWith

Produce l'operazione di differenza simmetrica tra la raccolta corrente ed una raccolta passata (array). Modifica la raccolta corrente per contenere solo elementi presenti nell'oggetto sorgente o nella raccolta specificata (array), ma non in entrambi essi.

Una versione per lavorare con la raccolta che implementa l'interfaccia ICollection<T>.

void SymmetricExceptWith(
   ICollection<T>*  collection     // raccolta
   );

Una versione per lavorare con un array.

void SymmetricExceptWith(
   T&  array[]                     // array
   );

Parametri

*collection

[in] Una raccolta con cui produrre la differenza simmetrica .

&collection[]

[in] Un array con cui produrre la differenza simmetrica.

Note

Il risultato viene scritto nella raccolta corrente (array).