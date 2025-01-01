DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliISet<T>SetEquals 

SetEquals

Determina se il set corrente contiene tutti gli elementi della raccolta o dell'array specificati.

Una versione per lavorare con la raccolta che implementa l'interfaccia ICollection<T>.

bool SetEquals(
   ICollection<T>*  collection     // la raccolta da confrontare
   );

Una versione per lavorare con un array.

bool SetEquals(
   T&  array[]                     // l'array da confrontare
   );

Parametri

*collection

[in]  Una raccolta per confrontare elementi.

&collection[]

[in]  Una raccolta per confrontare elementi.

Valore di ritorno

Restituisce true se il set corrente contiene tutti gli elementi della raccolta o dell'array specificati, altrimenti false.