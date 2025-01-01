- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
IntersectWith
Produce l'operazione dell'intersezione della raccolta corrente e di una raccolta passata (array). Modifica la raccolta corrente per contenere solo elementi presenti nella raccolta specificata (array).
Una versione per lavorare con la raccolta che implementa l'interfaccia ICollection<T>.
|
void IntersectWith(
Una versione per lavorare con un array.
|
void IntersectWith(
Parametri
*collection
[in] Una raccolta con cui verrà intersecato il set corrente.
&collection[]
[in] Un array con cui verrà intersecato il set corrente.
Note
Il risultato viene scritto nella raccolta corrente (array).