QEMA - indicatore per MetaTrader 5

QEMA - Media mobile esponenziale quadrupla.

QEMA = TEMA + DEMA(y - TEMA)


QEMA = 50, EURUSD D1

QEMA = 50, EURUSD D1 (Modifica della TEMA originale per ottenere la QEMA)

Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/944

