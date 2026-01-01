CodeBaseSezioni
ExtObjects - libreria per MetaTrader 5

Gabor Torma | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
9
Valutazioni:
(30)
Pubblicato:
Funzioni dedicate per leggere e scrivere le proprietà degli oggetti.

Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/979

