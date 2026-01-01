Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
ExtObjects - libreria per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 9
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Funzioni dedicate per leggere e scrivere le proprietà degli oggetti.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/979
Candle ZigZag
Candle ZigZag è un indicatore che cambia la sua gamba se cambia il colore di una candela.COLLECT ALL INDICATORS DATA
Questo script raccoglie tutti i buffer degli indicatori integrati in MQL5 e li memorizza in un file CSV a scopo di analisi.
EAX_Mysql - MySQL library
Questa libreria consente una facile interfaccia con MySQL.Mostra livello giorno aperto
Indicatore che visualizza il livello di apertura del giorno su qualsiasi TF