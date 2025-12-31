L'indicatore più semplice per visualizzare il grafico del prezzo di qualsiasi strumento di trading nella finestra dell'indicatore.

L'indicatore mostra un grafico della differenza (somma) dei prezzi degli strumenti di trading. È destinato alla valutazione visiva della correlazione dei simboli di trading. Sarà molto utile per coloro che sono interessati/impegnati nel pair trading (spread trading). Le barre dell'indicatore sono sincronizzate temporalmente con le barre del grafico su cui viene aperto l'indicatore.