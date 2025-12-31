Unisciti alla nostra fan page
Momentum Color Fill - indicatore per MetaTrader 5
L'indicatore tecnico Momentum misura la variazione del prezzo di uno strumento finanziario in un determinato arco di tempo. Il momentum è calcolato come rapporto tra il prezzo odierno e il prezzo di periodi precedenti.
Quando l'indicatore di momentum si trova al di sopra o al di sotto del "livello della linea", si riempie di colore. Il parametro di input aggiuntivo è "livello di linea" per determinare il colore con cui riempire l'indicatore.
Tradotto dall'inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/934
