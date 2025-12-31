CodeBaseSezioni
Indicatori

Momentum Color Fill - indicatore per MetaTrader 5

Visualizzazioni:
6
Valutazioni:
(24)
Pubblicato:
L'indicatore tecnico Momentum misura la variazione del prezzo di uno strumento finanziario in un determinato arco di tempo. Il momentum è calcolato come rapporto tra il prezzo odierno e il prezzo di periodi precedenti.

Quando l'indicatore di momentum si trova al di sopra o al di sotto del "livello della linea", si riempie di colore. Il parametro di input aggiuntivo è "livello di linea" per determinare il colore con cui riempire l'indicatore.

Riempimento di colore Momentum

