Prezzo sul canale di Bollinger - indicatore per MetaTrader 5

Snail000 | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Sergey Porphiryev
Visualizzazioni:
16
Valutazioni:
(26)
Pubblicato:
L'indicatore disegna le bande di Bolinger relative alla media mobile e le proiezioni delle barre dei prezzi in una finestra separata.

La vista relativa alla media mobile assomiglia a un impulso.

Prezzo sul canale di Bollinger


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/851

