Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Prezzo sul canale di Bollinger - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Sergey Porphiryev
- Visualizzazioni:
- 16
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
L'indicatore disegna le bande di Bolinger relative alla media mobile e le proiezioni delle barre dei prezzi in una finestra separata.
La vista relativa alla media mobile assomiglia a un impulso.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/851
Funzioni statistiche statistics.mqh
Una libreria che contiene funzioni statistiche come il calcolo della media, della varianza, della skewness, dell'eccesso, della covarianza, della correlazione, ecc.MA-Env
Inviluppi di medie mobili.
Tastiera
Lavorare con i dati della tastieraClass For Working With Databases In A Simplified Manner
database facile