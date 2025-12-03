Unisciti alla nostra fan page
MA-Env - indicatore per MetaTrader 5
Il trader ottimista può entrare nel mercato quando il prezzo attraversa la linea blu.
L'ingresso più affidabile sarà quando il prezzo attraverserà la linea gialla.
Quando il prezzo torna indietro e attraversa la linea rossa, è possibile aprire una posizione nel corso del movimento dei prezzi.
Se il prezzo si muove tra le linee blu - rimanete fuori dal mercato.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/819
