Indicatori

MA-Env - indicatore per MetaTrader 5

Leonid Basis
Visualizzazioni:
13
Valutazioni:
(31)
Pubblicato:
Pubblicato:
Il trader ottimista può entrare nel mercato quando il prezzo attraversa la linea blu.

L'ingresso più affidabile sarà quando il prezzo attraverserà la linea gialla.

Quando il prezzo torna indietro e attraversa la linea rossa, è possibile aprire una posizione nel corso del movimento dei prezzi.

Se il prezzo si muove tra le linee blu - rimanete fuori dal mercato.

Indicatore MA-Env

Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/819

