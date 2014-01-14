代码库部分
TrendLineAlert - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
本指标显示倾斜的趋势线，并设置信号触发级别。

当指标第一次启动，触发级别线是灰色的，未激活。当交易者在图表上改变它的位置，其被激活，并转为红色。

一旦价格达到触发级别，该指标开始发出警报或声音报警。

在价格穿越级别线之后，指标会在每次即时价格到达时发出报警，直到输入变量 AlertTotal (报警次数) 达到定义限制。之后，触发级别线会转为灰色并处于未激活, 直到交易者再次将之放到期望级别。

TrendLineAlert

指标输入参数:  

//+------------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                     |
//+------------------------------------------------+
input string level_name="Trend_Level_1";       // 触发级别名
input string level_comment="trend level";     // 触发级别注释
input color active_level_color=Red;          // 激活颜色
input color inactive_level_color=Gray;       // 未激活颜色
input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID;  // 触发级别线风格
input ENUM_WIDTH level_width=w_3;            // 触发级别线宽度
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlyAlert;  // 指标版本
input uint AlertTotal=10;                     // 报警次数
input bool Deletelevel=true;                  // 级别删除

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/661

