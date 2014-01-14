TrendLineAlert

本指标显示倾斜的趋势线，并设置信号触发级别。



当指标第一次启动，触发级别线是灰色的，未激活。当交易者在图表上改变它的位置，其被激活，并转为红色。

一旦价格达到触发级别，该指标开始发出警报或声音报警。

在价格穿越级别线之后，指标会在每次即时价格到达时发出报警，直到输入变量 AlertTotal (报警次数) 达到定义限制。之后，触发级别线会转为灰色并处于未激活, 直到交易者再次将之放到期望级别。

指标输入参数:

