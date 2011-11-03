Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
VGridLine_Intraday X4 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2842
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор предназначен для разворачивания вертикальной временной сетки с шагом в четыре часа на графике финансового актива с внутридневным таймфреймом не более H4. На таймфрейме H3 индикатор также не отображается!
Рис.1. Индикатор VGridLine_Intraday_X4
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ //---- общие настройки input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X4"; // Название линии input uint WeeklyTotal=4; // Количество недель на истории для разметки input uint FutureTotal=1; // Количество линий в будущем для разметки //---- настройки для недельных баров input color Line_Color_W=Gold; // Цвет недельной линии input STYLE Line_Style_W=SOLID_; // Стиль недельной линии input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_5; // Толщина недельной линии input bool SetBackground_W=true; // Фоновое отображение недельной линии input uint FutureTotal_W=1; // Количество линий на пустой истории будущего //---- настройки для дневных баров input color Line_Color_D=Red; // Цвет дневной линии input STYLE Line_Style_D=SOLID_; // Стиль изображения дневной линии input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_5; // Толщина дневной линии input bool SetBackground_D=true; // Фоновое отображение дневных линий //---- настройки для внутридневных баров (4 часа) input color Line_Color_D1=Gray; // Цвет линии 4 часа input STYLE Line_Style_D1=DASHDOTDOT_; // Стиль линии 4 часа input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1; // Толщина линии 4 часа input bool SetBackground_D1=true; // Фоновое отображение линии 4 часа //---- настройки для внутридневных баров (8 часов) input color Line_Color_D2=Lime; // Цвет линии 8 часов input STYLE Line_Style_D2=SOLID_; // Стиль линии 8 часов input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2; // Толщина линии 8 часов input bool SetBackground_D2=true; // Фоновое отображение линии 8 часов //---- настройки для внутридневных баров (12 часов) input color Line_Color_D3=Gray; // Цвет линии 12 часов input STYLE Line_Style_D3=DASHDOTDOT_; // Стиль линии 12 часов input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1; // Толщина линии 12 часов input bool SetBackground_D3=true; // Фоновое отображение линии 12 часов //---- настройки для внутридневных баров (16 часов) input color Line_Color_D4=BlueViolet; // Цвет линии 16 часов input STYLE Line_Style_D4=SOLID_; // Стиль линии 16 часов input ENUM_WIDTH Line_Width_D4=w_2; // Толщина линии 16 часов input bool SetBackground_D4=true; // Фоновое отображение линии 16 часов //---- настройки для внутри-дневных баров (20 часов) input color Line_Color_D5=Gray; // Цвет линии 20 часов input STYLE Line_Style_D5=DASHDOTDOT_; // Стиль линии 20 часов input ENUM_WIDTH Line_Width_D5=w_1; // Толщина линии 20 часов input bool SetBackground_D5=true; // Фоновое отображение линии 20 часов
VGridLine Daily
Вертикальная временная сетка с шагом один день.VGridLine Weekly
Вертикальная временная сетка с шагом одну неделю.
IncADXOnArray
Класс CADXOnArray предназначен для расчета значений индикатора ADX (Average Directional Movement Index, ADX) по индикаторным буферам.IncADXWOnArray
Класс CADXWOnArray предназначен для расчета значений индикатора ADXW (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder) по индикаторным буферам.