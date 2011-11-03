Индикатор предназначен для разворачивания вертикальной временной сетки с шагом в четыре часа на графике финансового актива с внутридневным таймфреймом не более H4. На таймфрейме H3 индикатор также не отображается!





Рис.1. Индикатор VGridLine_Intraday_X4

Входные параметры индикатора: