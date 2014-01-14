CodeBaseSeções
Indicadores

VGridLine_Intraday X4 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1582
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador mostra a grade de horário vertical com passo de quatro horas em gráfico com prazo dentro do dia não excedendo ao H4. O indicador também não é exibido em H3!

Parâmetros de entrada do Indicador:

//+----------------------------------------------+ 
//| Parâmetros de entrada do Indicador           |
//+----------------------------------------------+ 
//---- configurações gerais
input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X4"; // Nome da linha
input uint WeeklyTotal=4;                          // Número de semanas no histórico para indexação
input uint FutureTotal=1;                          // Número de linhas futuras para indexação

//---- configuração para barras semanais
input color Line_Color_W=Gold;      // Cor da linha semanal
input STYLE Line_Style_W=SOLID_;    // Estilo da linha semanal
input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_5;  // Largura da linha semanal
input bool SetBackground_W=true;    // Exibir linhas de fundo semanal
input uint FutureTotal_W=1;         // Número de linhas do histórico futuro 
//---- configuração para barras diárias
input color Line_Color_D=Red;       // Cor da linha diária
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;    // Estilo da linha diária
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_5;  // Largura da linha diária
input bool SetBackground_D=true;    // Exibir linhas de fundo diária
//---- configuração para barras dentro do dia (4 horas)
input color Line_Color_D1=Gray;        // Cor da linha 4 horas
input STYLE Line_Style_D1=DASHDOTDOT_; // Estilo da linha 4 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1;    // Largura da linha 4 horas
input bool SetBackground_D1=true;      // Exibir linhas de fundo para 4 horas
//---- configuração para barras dentro do dia  (8 horas)
input color Line_Color_D2=Lime;        //Cor da linha 8 horas
input STYLE Line_Style_D2=SOLID_;      // Estilo da linha 8 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2;    // Largura da linha 8 horas
input bool SetBackground_D2=true;      // Exibir linhas de fundo para 8 horas
//---- configuração para barras dentro do dia  (12 horas)
input color Line_Color_D3=Gray;        // Cor da linha 12 horas
input STYLE Line_Style_D3=DASHDOTDOT_; // Estilo da linha 12 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1;    // Largura da linha 12 horas
input bool SetBackground_D3=true;      // Exibir linhas de fundo para 12 horas
//---- configuração para barras dentro do dia  (16 horas)
input color Line_Color_D4=BlueViolet;  // Cor da linha 16 horas
input STYLE Line_Style_D4=SOLID_;      // Estilo da linha 16 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D4=w_2;    // Largura da linha 16 horas
input bool SetBackground_D4=true;      // Exibir linhas de fundo para 16 horas
//---- configuração para barras dentro do dia  (20 horas)
input color Line_Color_D5=Gray;        // Cor da linha 20 horas
input STYLE Line_Style_D5=DASHDOTDOT_; // Estilo da linha 20 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D5=w_1;    // Largura da linha 20 horas
input bool SetBackground_D5=true;      // Exibir linhas de fundo para 20 horas

VGridLine Intraday X4

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/619

