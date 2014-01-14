Participe de nossa página de fãs
VGridLine_Intraday X4 - indicador para MetaTrader 5
O indicador mostra a grade de horário vertical com passo de quatro horas em gráfico com prazo dentro do dia não excedendo ao H4. O indicador também não é exibido em H3!
Parâmetros de entrada do Indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do Indicador | //+----------------------------------------------+ //---- configurações gerais input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X4"; // Nome da linha input uint WeeklyTotal=4; // Número de semanas no histórico para indexação input uint FutureTotal=1; // Número de linhas futuras para indexação //---- configuração para barras semanais input color Line_Color_W=Gold; // Cor da linha semanal input STYLE Line_Style_W=SOLID_; // Estilo da linha semanal input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_5; // Largura da linha semanal input bool SetBackground_W=true; // Exibir linhas de fundo semanal input uint FutureTotal_W=1; // Número de linhas do histórico futuro //---- configuração para barras diárias input color Line_Color_D=Red; // Cor da linha diária input STYLE Line_Style_D=SOLID_; // Estilo da linha diária input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_5; // Largura da linha diária input bool SetBackground_D=true; // Exibir linhas de fundo diária //---- configuração para barras dentro do dia (4 horas) input color Line_Color_D1=Gray; // Cor da linha 4 horas input STYLE Line_Style_D1=DASHDOTDOT_; // Estilo da linha 4 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1; // Largura da linha 4 horas input bool SetBackground_D1=true; // Exibir linhas de fundo para 4 horas //---- configuração para barras dentro do dia (8 horas) input color Line_Color_D2=Lime; //Cor da linha 8 horas input STYLE Line_Style_D2=SOLID_; // Estilo da linha 8 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2; // Largura da linha 8 horas input bool SetBackground_D2=true; // Exibir linhas de fundo para 8 horas //---- configuração para barras dentro do dia (12 horas) input color Line_Color_D3=Gray; // Cor da linha 12 horas input STYLE Line_Style_D3=DASHDOTDOT_; // Estilo da linha 12 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1; // Largura da linha 12 horas input bool SetBackground_D3=true; // Exibir linhas de fundo para 12 horas //---- configuração para barras dentro do dia (16 horas) input color Line_Color_D4=BlueViolet; // Cor da linha 16 horas input STYLE Line_Style_D4=SOLID_; // Estilo da linha 16 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D4=w_2; // Largura da linha 16 horas input bool SetBackground_D4=true; // Exibir linhas de fundo para 16 horas //---- configuração para barras dentro do dia (20 horas) input color Line_Color_D5=Gray; // Cor da linha 20 horas input STYLE Line_Style_D5=DASHDOTDOT_; // Estilo da linha 20 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D5=w_1; // Largura da linha 20 horas input bool SetBackground_D5=true; // Exibir linhas de fundo para 20 horas
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/619
